Группа Rubytech представила отраслевое решение для цифровизации промышленности и ТЭК

Группа Rubytech, в рамках развития линейки отраслевых продуктов, представила модульное решение для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) предприятий промышленности и ТЭК. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Скала^р разработан в соответствии с концепцией Открытой АСУ ТП (ОАСУ ТП) и обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, полностью соответствующий требованиям регуляторов для критической информационной инфраструктуры и промышленных объектов стратегического значения.

Специализированное отраслевое решение для высоконагруженной ИТ-инфраструктуры учитывает особенности производственных технологических процессов крупных промышленных предприятий, обеспечивает преемственность существующих ИТ-систем и реализацию дорожных карт перехода на отечественный стек технологий.

Создание продукта стало возможным благодаря объединению практики разработки решений промышленной автоматизации «Центра Цифровых Технологий» и уникальной продуктовой экспертизы Скала^р в области построения ПАК.

Комплексный продукт группы Rubytech разработан специально для стратегически важных секторов экономики: нефтегазовой и химической промышленности, предприятий топливно-энергетического комплекса и объектов обрабатывающей промышленности. Решение обеспечивает существенную экономию в долгосрочной перспективе за счет оптимизации вычислительных ресурсов, сокращения сроков внедрения и снижения общей стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Кроме того, гарантирован более высокий уровень надежности и отказоустойчивости, соответствие требованиям ПП РФ №1912, технологическая независимость, а также высокие функциональные и эксплуатационные характеристики ИТ-инфраструктуры.

ПАК Скала^р для АСУ ТП поможет решить ряд проблем, вызванных недоступностью продуктов зарубежных вендоров: заменить снятое с производства оборудование, повысить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, обеспечить совместимость с устаревшими версиями операционных систем (ОС), поддержку драйверов, и информационную безопасность всего периметра АСУ ТП в соответствии с требованиями к защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ).

Решение построено на базе Машины виртуализации Скала^р МВ.С и обеспечивает высокий уровень производительности и отказоустойчивости. Комплекс спроектирован с учетом требований по масштабированию, что особенно важно в контексте долгосрочных процессов импортозамещения АСУ ТП. ПАК успешно прошел тестирование на совместимость с решениями ведущих мировых производителей АСУ ТП (Honeywell, Yokogawa), что позволяет применять как существующие системы управления SCADA и DCS (РСУ — распределенные системы управления) промышленными объектами, так и модернизировать их в рамках дорожных карт в соответствии с Постановлением Правительства №1912 (ППРФ №1912).

ПАК Скала^р для АСУ ТП разработан в соответствии с базовой концепцией Secure by Design, предполагающей интеграцию решений (средств) информационной безопасности в продукт на этапе разработки наравне с функциональными требованиями. Комплекс спроектирован как кибериммунная система, в которой инструменты безопасности интегрированы в архитектуру и программный код, а также являются его неотъемлемой частью. ПАК включает в себя целый комплекс мер защиты, разработанных совместно с ведущими отечественными производителями средств информационной безопасности. В базовую комплектацию входят системы анализа технологического трафика, межсетевого экранирования, антивирусной защиты и обнаружения вторжений.

«Мы создали по-настоящему инновационное решение, способствующее технологической независимости промышленных предприятий России. Особая ценность ПАК Скала^р для АСУ ТП заключается в том, что он дает возможность обеспечить непрерывность производственных процессов при переходе на отечественные технологии. Продукт разработан в соответствии с концепцией Secure by Design — информационная безопасность интегрирована в саму архитектуру системы на всех уровнях. При этом модульность и открытость решения позволяют гибко адаптировать его под специфические требования различных отраслей. Наши тесты подтвердили полную совместимость решения с существующими системами управления и возможность постепенной миграции на отечественные решения без риска для технологических процессов», — отметил Алексей Леонтович, директор по промышленной автоматизации Скала^р (группа Rubytech).

«Открытая архитектура и модульность ПАК Скала^р для АСУ ТП позволяют значительно ускорить цифровую трансформацию промышленных предприятий. Важно отметить, что данное решение не только помогает организациям соответствовать требованиям регуляторов по импортозамещению, но и открывает новые возможности для оптимизации производственных процессов. Совместимость с различными продуктами и технологиями мировых и отечественных производителей SCADA и DCS, делает его стратегически важным элементом цифровой трансформации российской промышленности. Особое значение имеет возможность применения и интеграции решений различных вендоров в рамках ПАК Скала^р для АСУ ТП в едином закрытом контуре», — отмечает Александр Доброскокин, руководитель направления промышленной автоматизации Центра цифровых технологий (Группа Rubytech).

Расширяя варианты исполнения «Матрицы ПАКов» для АСУ ТП и представляя новые возможности для промышленности и ТЭК, группа Rubytech разработала дорожную карту до 2030 года в соответствии с планами развития отечественных технологий управления производственными процессами. Стратегия на указанный период предусматривает развитие и интеграцию с российскими АСУ ТП, SCADA и DCS, разработку и дополнения специализированного модуля комплексного управления системами искусственного интеллекта для мониторинга оборудования, прогнозирования технологических отказов, повышения отказоустойчивости и обеспечения высокого уровня кибербезопасности всей инфраструктуры.