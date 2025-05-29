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Скала^р МВ машина виртуализации


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

 1
20.08.2024 На инфраструктурной конференции Tech2b Conf откроется выставка российского «железа» и ПО 1
17.07.2024 Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40% 2
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 2
26.08.2022 KPBS внедрила платформу «Скала^р» в «Алмазювелирэкспорт» 2
08.02.2022 Машина виртуализации «Скала^р МВ» прошла тестирование интегратором «Газинформсервис» 1
25.01.2022 Машины «Скала^р» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции 1
22.10.2021 Машина виртуализации «Скала-р МВ» получила новые возможности 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Скала^р МВ и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 209 10
Broadcom - VMware 2407 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 3
8490 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 272 2
SAP SE 5331 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 539 2
Газинформсервис - ГИС 315 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4147 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
Цифра ГК 2476 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Luxms 86 1
КомЛайн - ComLine 17 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 283 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
TeamViewer 125 1
Ред Софт - Red Soft 795 1
Норси-Транс - НТ 112 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 166 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 891 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 221 1
Loongson Technology 51 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 17 1
К2Тех 168 1
Orion soft - Орион софт - 140 1
К2Тех - К2 НейроТех 24 1
Слайдер Презентации 11 1
Ростелеком 9942 1
Apple Inc 12277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Google LLC 11956 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
ГПБ - Газпромбанк 1108 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 2
Алмазювелирэкспорт 2 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Русагро Группа Компаний 295 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Фора Банк 60 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
Кофемания 59 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 214 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 610 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3082 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 343 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 30 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 16 1
Linux Foundation 188 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 11
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8075 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 929 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2780 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10670 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2483 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2387 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4887 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2257 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24856 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4997 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1891 2
Управляемость - Manageability 1775 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1771 6
Скала^р МБД - машина базы данных 14 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1051 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1334 3
Linux OS 10236 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 3
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 80 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 2
1С:ERP Управление предприятием 621 2
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 21 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 34 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 28 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Росплатформа Р-Виртуализация 22 1
Microsoft Teams - MS Teams 576 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 155 1
Microsoft Windows 15910 1
Apple macOS 2113 1
Google Android 14283 1
Apple iOS 7976 1
Microsoft Office 3822 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
НКТ - Р7-Офис 410 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 181 1
Luxms BI 82 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
VK Teams 73 1
Red Hat WildFly - Keycloak 40 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
Think Cell 6 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Intel x86 - архитектура процессора 1911 1
Red Hat Ceph Storage 103 1
Урусов Виктор 131 6
Пустарнаков Роман 45 1
Гилязов Михаил 1 1
Егоров Андрей 24 1
Шевчук Иван 1 1
Поляков Дмитрий 43 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Чебунина Ольга 22 1
Учакин Алексей 4 1
Печенин Алексей 18 1
Шальнов Олег 20 1
Попов Григорий 23 1
Авдеев Алексей 10 1
Павлов Александр 93 1
Борисов Семен 2 1
Гребеник Геннадий 38 1
Цыганков Роман 28 1
Рылеев Денис 16 1
Горохов Владимир 5 1
Лебедева Гульнара 2 1
Козлаков Андрей 1 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Глодя Наталья 1 1
Пименова Марина 1 1
Толокнов Андрей 21 1
Глазков Александр 143 1
Шадаев Максут 1047 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 96 1
Козырев Алексей 324 1
Суровец Дмитрий 80 1
Нестеров Алексей 145 1
Панченко Иван 152 1
Ермаков Валерий 128 1
Галкин Николай 112 1
Шарак Андрей 64 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Кирьянова Александра 140 1
Закоржевский Вячеслав 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1157 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 197 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5254 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1362 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2549 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1145 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1272 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2974 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3001 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 172 2
Reference - Референс 187 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 329 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 371 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6434 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1246 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5095 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1114 1
Металлы - Платина - Platinum 472 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 369 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7643 1
Импортозамещение - параллельный импорт 520 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4136 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 1
Зоология - наука о животных 2697 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7947 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 1
Философия - Philosophy 462 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
1С:Проект года 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1142 1
CNews AWARDS - награда 527 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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