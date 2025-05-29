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Скала^р МВ машина виртуализации
УПОМИНАНИЯ
Скала^р МВ и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 16 1
|Linux Foundation 188 1
|Урусов Виктор 131 6
|Пустарнаков Роман 45 1
|Гилязов Михаил 1 1
|Егоров Андрей 24 1
|Шевчук Иван 1 1
|Поляков Дмитрий 43 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Чебунина Ольга 22 1
|Учакин Алексей 4 1
|Печенин Алексей 18 1
|Шальнов Олег 20 1
|Попов Григорий 23 1
|Авдеев Алексей 10 1
|Павлов Александр 93 1
|Борисов Семен 2 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Цыганков Роман 28 1
|Рылеев Денис 16 1
|Горохов Владимир 5 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Пименова Марина 1 1
|Толокнов Андрей 21 1
|Глазков Александр 143 1
|Шадаев Максут 1047 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Козырев Алексей 324 1
|Суровец Дмитрий 80 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Панченко Иван 152 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Галкин Николай 112 1
|Шарак Андрей 64 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Закоржевский Вячеслав 36 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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