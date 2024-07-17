Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40%

Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, по итогам 2023 года увеличила выручку на 40% по сравнению с предыдущим годом – до 17 млрд рублей.

«Прошедший год продемонстрировал серьезный рост спроса на российские ПАК для построения ИТ-инфраструктуры со стороны как бизнеса, так и государства. Связано это с неоспоримыми преимуществами программно-аппаратных комплексов серийного производства при переводе ИТ-ландшафта на российские технологии: совместимостью компонентов, стабильными показателями, эффективной эксплуатацией, как итог – снижением сроков и стоимости инфраструктурных проектов. За 2023 год к нам обратилось практически в два раза больше заказчиков, чем годом ранее. Среди них – крупнейшие предприятия финансовой отрасли, ТЭК, промышленности и госорганы», – отметил Виктор Урусов, генеральный директор Скала^р.

Среди продуктовых направлений наибольший рост продемонстрировали Машины виртуализации Скала^р МВ для построения динамической инфраструктуры ЦОД и виртуальных рабочих мест. Объем продаж увеличился более чем в три раза и составил около 37% от совокупной выручки. Летом прошлого года Скала^р и компания-разработчик «Базис» выпустили программно-аппаратный комплекс для создания динамической инфраструктуры и облачных сред – Машину виртуализации Скала^р МВ.ДИ с платформой для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix, программно-определяемым хранилищем и комплексной системой безопасности Basis Virtual Security. ПАК создает единую систему для современных и классических приложений, обеспечивая переход от зарубежных технологий на отечественные разработки, отвечающие актуальным потребностям организаций.

На втором месте по доле в совокупной выручке (30%) и с темпом роста в 16% – семейство Машин больших данных Скала^р МБД.8 для создания инфраструктуры хранения, преобразования и одновременной аналитической и статистической обработки больших объёмов информации. Именно это семейство вместе с Машиной баз данных Скала^р МБД.П первыми среди инфраструктурных ПАК вошли в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД Минцифры России.

25%-доля в совокупной выручке у Машины баз данных Скала^р МБД.П, которая предназначена для работы СУБД PostgreSQL в высоконагруженных системах. В прошлом году Скала^р выпустила новую версию ПАК на базе сертифицированной СУБД Postgres Pro Enterprise. Благодаря архитектурным подходам пиковая производительность Машины баз данных Скала^р МБД.П возросла на 60% и составляет 75 000 транзакций в секунду.

Продажи Машины хранения данных Скала^р МХД.О для создания масштабных S3-хранилищ выросли в практически в 3 раза. Это одно из самых молодых направлений, которое было развито до уровня корпоративного сектора. Машина хранения данных Скала^р МХД.О чаще всего применяется для хранения объектов в высоконагруженных информационных системах в паре с Машиной баз данных Скала^р МБД.П. Это позволяет решить проблему неконтролируемого роста СУБД и повышает ее производительность.

В 2023 году Скала^р презентовала Модульную платформу 2.0, которая открывает расширенные возможности применения и масштабирования Машин Скала^р за счет их деления на стандартизированные модули. Такой принцип построения ИТ-инфраструктуры позволяет заказчикам выбирать составляющие ПАК под конкретные задачи и повышать эффективность утилизации ресурсов путем переиспользования модулей между различными типами Машин Скала^р.

Переход на модульный принцип стал возможен, в том числе, благодаря развитию Единой системы управления ресурсами и эксплуатацией Машин Скала^р. Программная платформа помогает добиться высокой надежности работы систем и обеспечивает сокращение затрат на эксплуатацию за счет автоматизации процедур управления. Помимо улучшения функциональных возможностей, отдельное внимание было уделено системе мониторинга и ИБ: благодаря глубокой проработке специфики ПАК решены вопросы улучшения наблюдаемости и сокращения сроков реагирования на инциденты. Кроме того, было проведено пилотирование технологий графовых СУБД, что в среднесрочной перспективе позволит управлять ИТ-инфраструктурой по модели «цифрового двойника».

Отдельный фокус компании в 2023 году – проактивное участие в развитии нормативно-правовой базы и стандартов в области ПАК. В частности, Скала^р входит в состав Технического комитета по стандартизации ТК 167, который определил аспекты доверенности для применения ПАК на объектах КИИ. К ним организация отнесла технологическую независимость, информационную безопасность и функциональную устойчивость. Все ПАК Скала^р включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Соответствуют критериям доверенности и использованию для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Компания работала над развитием собственного интеллектуального капитала, а также кадрового потенциала отрасли в целом. Штат Скала^р вырос в 2 раза. На рынке открылись авторизованные курсы по подготовке администраторов Машин Скала^р. Был проведен первый конкурс по системному программированию операционных систем на базе Linux – Open OS Challenge.

«В текущем году компания сосредоточится на масштабировании и тиражировании технологических подходов. Отдельный фокус будет сделан на наращивании кадрового и инновационного потенциала. С учетом инвестиций во внутреннее развитие, мы ожидаем, что по итогу 2024 года выручка продолжит демонстрировать значительный рост», – заключил Виктор Урусов.