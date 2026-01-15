Скала^р МБД - машина базы данных

Машина баз данных Скала^р МБД.П – программно-аппаратный комплекс для обработки и хранения данных, специально предназначенный для работы СУБД PostgreSQL в высоконагруженных системах.

Машины баз данных Скала^р МБД.П имеют общую модульную архитектуру, но могут поставляться под задачи заказчика в конфигурациях с высокой производительностью и высокой емкостью. Модульная архитектура Машины Скала^р позволяет переиспользовать базовые компоненты (Модули), что дает возможность постепенно наращивать ее мощность в соответствии с потребностями организации. За счет этого быстрорастущие производственные предприятия могут внедрять средства автоматизации поэтапно и обеспечить отказоустойчивость и масштабирование минимум на пять лет вперед с учетом роста штата до десятков тысяч сотрудников.