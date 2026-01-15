Разделы

Скала^р МБД машина базы данных

Скала^р МБД - машина базы данных

Машина баз данных Скала^р МБД.П – программно-аппаратный комплекс для обработки и хранения данных, специально предназначенный для работы СУБД PostgreSQL в высоконагруженных системах.

Машины баз данных Скала^р МБД.П имеют общую модульную архитектуру, но могут поставляться под задачи заказчика в конфигурациях с высокой производительностью и высокой емкостью. Модульная архитектура Машины Скала^р позволяет переиспользовать базовые компоненты (Модули), что дает возможность постепенно наращивать ее мощность в соответствии с потребностями организации. За счет этого быстрорастущие производственные предприятия могут внедрять средства автоматизации поэтапно и обеспечить отказоустойчивость и масштабирование минимум на пять лет вперед с учетом роста штата до десятков тысяч сотрудников.

 

СОБЫТИЯ

15.01.2026 Новая версия Машины баз данных Скала^р: рекордная производительность и возможность покомпонентного обновления 4
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК 2
14.08.2025 Группа Rubytech объявляет о запуске программы обучения по своим ключевым продуктам для партнеров 2
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 2
28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 2
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 2
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

 3
20.08.2024 Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О 1
17.07.2024 Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40% 5
25.06.2024 Скала^р создала Машину большого объема данных 3
20.02.2024 Новая версия Машины баз данных Скала^р МБД.П на СУБД Postgres Pro стала на 60% быстрее 11
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» 2
08.08.2023 В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon 4
29.12.2022 «Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер» 3
23.12.2022 «Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня 3
04.07.2022 Чем заменить СУБД от Oracle или IBM? 5

Скала^р - ранее InterLab IBS 251 15
Amazon Inc - Amazon.com 3147 3
Oracle Corporation 6887 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 138 3
Broadcom - VMware 2504 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 346 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 27 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 41 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 91 1
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 127 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
ИАС Диджитал 7 1
Ростелеком 10361 1
SAP SE 5446 1
Microsoft Corporation 25283 1
Apple Inc 12668 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
9049 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 654 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2530 1
Citrix Systems 841 1
Крок - Croc 1816 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 510 1
Diasoft - Диасофт 1039 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
Nginx - Энджайникс 190 1
Код Безопасности 707 1
R-Vision - Р-Вижн 218 1
Teradata - Терадата 219 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 652 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
Google LLC 12295 1
Nvidia Corp 3752 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 143 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Кофемания 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3475 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
Linux Foundation 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2748 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1776 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 752 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 154 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1721 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1707 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3550 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1447 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4385 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 872 8
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования 12 7
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 4
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1544 3
Linux OS 10958 2
Huawei Euler OS 16 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Yandex Database - YDB 44 2
OpenScaler OS 7 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 40 2
Скала^р - Скейлер - операционная система 7 2
Скала^р Геном 1 1
Скала^р Спектр 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 34 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 16 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 39 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 25 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 46 1
WaveAccess - ValueAI 17 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 36 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Backup Manager 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 38 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DropApp 6 1
Скала^р АБС ПАК - Скала^р МСП.БС - Машина автоматизированных банковских систем 2 1
FESCO - My.Fesco - Crew.Fesco - Fesco AutoPass - Fesco Академия 3 1
1С:Сверка 1 1
RedMadRobot - Neuraldeep.tech смарт-платформа 1 1
Т1 Сайбокс 1 1
Скала^р МБД - Машины Скала^р МБД.ИИ - Машины Скала^р МДИ.К 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Урусов Виктор 150 5
Шадаев Максут 1155 2
Панченко Иван 178 2
Карасев Антон 21 2
Дубенсков Пётр 12 2
Аникин Дмитрий 65 1
Герасин Борис 2 1
Султангалиев Тимурбулат 15 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 19 1
Желтухин Вадим 67 1
Бурцев Александр 2 1
Шустрова Наталья 18 1
Филипиди Анна 17 1
Клепиков Максим 1 1
Суровец Дмитрий 101 1
Глазков Александр 149 1
Паршин Максим 322 1
Нестеров Алексей 172 1
Ермаков Валерий 136 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 121 1
Козырев Алексей 326 1
Захаров Алексей 47 1
Шарак Андрей 66 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Сысоев Александр 46 1
Кирьянова Александра 159 1
Копосов Максим 73 1
Поляков Дмитрий 51 1
Закоржевский Вячеслав 77 1
Ермаков Иван 30 1
Мартиросов Давид 99 1
Заренин Андрей 48 1
Кубарев Алексей 56 1
Агеев Денис 38 1
Иванова Светлана 25 1
Трандин Сергей 104 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3177 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1750 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 877 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 293 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Reference - Референс 206 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1358 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Экономический эффект 1217 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 2
CNews AWARDS - награда 556 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
