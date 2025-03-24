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RedMadRobot Neuraldeep.tech смарт-платформа
|24.03.2025
|«Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
RedMadRobot и организации, системы, технологии, персоны:
|RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
|Nvidia Corp 3527 1
|DeepSeek - ДипСик 30 1
|Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
|Дубенсков Пётр 10 1
|Азия - Азиатский регион 5575 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
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