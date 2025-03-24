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WaveAccess ValueAI

WaveAccess - ValueAI

ValueAI — настраиваемая low-code платформа для быстрого запуска ИИ-проектов. Платформа помогает упростить и ускорить разработку и внедрение искусственного интеллекта в информационные системы компаний, дает возможность обогащать данные за счет LLM, а также проверять несколько бизнес-гипотез одновременно. Платформа включена в Реестр отечественного программного обеспечения (№11300 от 13.08.2021). Разработчик — ИТ-компания «ВейвАксесс».


24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
21.10.2024 «ВейвАксесс» стала партнером Yandex Cloud 1
30.09.2024 ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG 1
18.09.2024 В ValueAI стала доступна интеграция YandexGPT для работы с данными 2
16.07.2024 В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг 1
30.11.2023 «Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора» 1
03.04.2023 ИИ-инструмент ValueAI обучили распознавать изображения и конвертировать их в текстовый документ 1
30.11.2021 10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес 1
09.11.2021 В ИИ-решении ValueAI для обработки входящих обращений стала доступна интеграция с чат-ботами и CRM-системами 1
14.10.2021 ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО 1
22.04.2021 На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

WaveAccess и организации, системы, технологии, персоны:

WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 39 10
Yandex - Яндекс 7505 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 1
DeepSeek - ДипСик 30 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
Nvidia Corp 3527 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
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