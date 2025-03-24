WaveAccess - ValueAI

ValueAI — настраиваемая low-code платформа для быстрого запуска ИИ-проектов. Платформа помогает упростить и ускорить разработку и внедрение искусственного интеллекта в информационные системы компаний, дает возможность обогащать данные за счет LLM, а также проверять несколько бизнес-гипотез одновременно. Платформа включена в Реестр отечественного программного обеспечения (№11300 от 13.08.2021). Разработчик — ИТ-компания «ВейвАксесс».