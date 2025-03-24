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WaveAccess ValueAI
ValueAI — настраиваемая low-code платформа для быстрого запуска ИИ-проектов. Платформа помогает упростить и ускорить разработку и внедрение искусственного интеллекта в информационные системы компаний, дает возможность обогащать данные за счет LLM, а также проверять несколько бизнес-гипотез одновременно. Платформа включена в Реестр отечественного программного обеспечения (№11300 от 13.08.2021). Разработчик — ИТ-компания «ВейвАксесс».
WaveAccess и организации, системы, технологии, персоны:
|WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 39 10
|Yandex - Яндекс 7505 2
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 1
|DeepSeek - ДипСик 30 1
|Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
|RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
|Nvidia Corp 3527 1
|Назаров Александр 66 10
|Воробьев Александр 34 1
|Косолапов Артём 7 1
|Пискарев Максим 6 1
|Дубенсков Пётр 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 8
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 2
|Германия - Федеративная Республика 12735 1
|Азия - Азиатский регион 5575 1
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