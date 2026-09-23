Proptech Solutions за месяц запустила ИИ-помощника для Forento.ru с автоматизацией до 78% обращений

Proptech Solutions, разработчик цифровых решений для недвижимости, за один месяц разработал и запустил ИИ-помощника для онлайн-сервиса бронирования жилья Forento.ru. Помощник самостоятельно обрабатывает до 78% типовых информационных вопросов пользователей. Поток обращений, доходящий до первой линии поддержки, сократился на 47%. Технологической основой решения стала платформа ValueAI компании «ВейвАксесс». Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

Forento.ru, сервису для поиска и бронирования жилья на курортах России и Абхазии, требовалось автоматизировать поток пользовательских обращений: ускорить выдачу информации на этапе выбора жилья и во время проживания, повысить конверсию в бронирование и снизить нагрузку на команду поддержки и владельцев объектов.

ИИ-помощник, разработанный Proptech Solutions, обрабатывает типовые входящие обращения и отвечает пользователям в течение нескольких секунд, учитывая контекст конкретного объекта и историю текущего диалога. Ответы формируются на основе базы знаний Forento.ru, за содержание и обновление которой отвечает команда сервиса. Если вопрос выходит за рамки типового, диалог переводится на специалиста.

Решение построено на платформе ValueAI компании «ВейвАксесс», предназначенной для создания, запуска и развития прикладных ИИ-решений. ValueAI объединяет фреймворк разработки и среду исполнения: платформа позволяет подключать языковые модели через единый API, отвечает за оркестрацию процессов, разграничение доступов и журналирование запросов. Команда Proptech Solutions создала пользовательский интерфейс, сценарии общения, инструкции для языковых моделей и реализовала интеграцию решения с системами Forento.ru. ИИ-помощник работает с каталогом из более чем 100 тыс. объектов; сценарии и качество ответов протестировали на пилотной выборке из 1000 объектов.

В результате Forento.ru получил круглосуточный канал обработки обращений. Помощник самостоятельно закрывает до 78% типовых информационных вопросов, а поток обращений, доходящий до сотрудников первой линии, снизился на 47%. Специалисты быстрее подключаются к ситуациям, где требуется индивидуальное решение.

«В результате совместной работы с Proptech Solutions мы смогли заметно повысить качество сервиса. Благодаря ИИ-помощнику мы теперь можем отвечать пользователям круглосуточно и практически мгновенно, при этом существенно снизив затраты на обработку типовых обращений. Благодарим коллег из Proptech Solutions за то, что им удалось за короткий срок создать решение, которое действительно работает в нашем бизнес-процессе и масштабируется вместе с ним», — сказал Иван Петруня, основатель Forento.ru.

«ValueAI позволила нам не тратить время на создание ИИ-инфраструктуры с нуля и сосредоточиться на самом продукте — бизнес-сценариях, интеграции и пользовательском опыте. В результате весь цикл от разработки до ввода в эксплуатацию занял один месяц. При этом мы получили основу, на которой можно быстро проверять новые гипотезы, подключать новые объекты и расширять сценарии и функции решения», — сказал Роман Блонов, CEO Proptech Solutions.

«Большинство ИИ-инициатив останавливается на прототипе. Сложность не в моделях, а в том, чтобы довести сервис до рабочего состояния. ValueAI закрывает эту часть: команда Proptech Solutions получила готовый технологический слой и сфокусировалась на продуктовой логике своего решения», — сказал Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».