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Назаров Александр


14.10.2021 ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
21.07.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране 1
22.04.2021 На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений 1
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 1
15.09.2020 Ростех и ГЛОНАСС составили цифровой рейтинг безопасности 3 тыс. км российских дорог 1
24.08.2020 Ростех проведет цифровую трансформацию гидрометеорологической службы в России 2
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
28.02.2020 Ростех примет участие в работе правительства над цифровым развитием страны 2
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
27.01.2020 «Ростех» и Финуниверситет создадут центр развития цифровых технологий 2
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1
19.11.2019 Ростех и Астраханская область реализуют совместные проекты в сфере «Умного города» 2
15.07.2019 «Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение 1
10.07.2019 «Ростех» и Правительство России объединят усилия по развитию четырех высокотехнологичных областей 1
10.07.2019 Ростех и «Ростелеком» договорились с правительством о развитии сетей 5G в России 1
23.05.2019 СП Ростех и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему оценки безопасности на дорогах России 1
25.04.2019 «Росэлектроника» создала оборудование для контроля качества цифрового телевещания 1
02.04.2019 Ростех готовит дорожные карты по цифровым технологиям «Цифровой экономики» 1
01.03.2019 Малые госзакупки в России переехали на агрегатор «Ростеха» 2
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 6
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 4
31.10.2018 Ростех запускает Единый агрегатор торговли «Березка» 2
02.07.2018 Ростех запустил Единый агрегатор торговли «Березка» 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
25.10.2017 WaveAccess защитит телеком от мошенников 1
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 1
18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО 1
14.09.2011 ТТК предоставил услуги доступа в интернет и телефонии центру эксплуатации сетей Nokia Siemens Networks в Воронеже 1
19.08.2011 «Империя-Фарма» автоматизировала документооборот на базе системы EOS for SharePoint 2
16.08.2011 Фармацевты за СЭД: общаться стало легче 2
22.04.2008 1 июня в Санкт-Петербурге откроется CIO Congress «White Nights» 1
12.03.2008 Интернет-СМИ дожимают печатную прессу 2

Публикаций - 35, упоминаний - 52

Назаров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 4
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
WaveAccess - ВейвАксесс 19 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Барс груп 402 2
РТЛабс 145 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 6 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 2
Доктис ДМО - Doctis 4 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 1
Логика Бизнеса 141 1
Syntellect - Синтеллект 37 1
Seldon - Селдон 14 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 1
TerraLink - ТерраЛинк 184 1
Directum - Директум 649 1
Крок 1223 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
ГЛОНАСС АО 82 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпром нефть 382 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Почта России ПАО 1580 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Visa International 1347 1
Мать и дитя 16 1
Правительство РФ 2209 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Президент Российской Федерации 1443 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Администрация Президента РФ 271 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Счётная палата РФ 462 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 10 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Kubernetes 307 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 289 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 4
ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 3 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 2
Microsoft SharePoint 2010 43 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Java - Язык программирования 1185 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Скворцова Вероника 51 4
Акимов Максим 167 3
Путин Владимир 1831 3
Мишустин Михаил 302 2
Бровко Василий 47 2
Сахненко Сергей 71 2
Чемезов Сергей 121 2
Осеевский Михаил 221 2
Шадаев Максут 384 2
Ян Константин 11 1
Шулика Виталий 8 1
Мурашко Михаил 6 1
Эскиндаров Михаил 3 1
Котюков Михаил 7 1
Чуйченко Константин 3 1
Корсак Александр 4 1
Коновалов Александр 8 1
Уваров Алексей 11 1
Иванова Елена 69 1
Бабинцев Василий 21 1
Дюков Александр 4 1
Кириенко Сергей 26 1
Турчак Андрей 14 1
Фетисов Александр 12 1
Белановский Владимир 8 1
Селин Владимир 12 1
Кохан Владимир 9 1
Котяков Антон 4 1
Фальков Валерий 8 1
Кравцов Сергей 39 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Попов Павел 12 1
Каштанов Павел 7 1
Бабушкин Игорь 2 1
Гндолян Роберт 3 1
Илия Димитров 7 1
Топилин Максим 6 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Солнцева Екатерина 29 1
Носков Константин 202 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Вологодская область 322 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Свердловская область 811 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕСКЛП - Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов - Справочник лекарств 3 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Институт цифровой экономики 2 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Транспортная неделя - форум 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
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