Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Назаров Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 52
Назаров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Скворцова Вероника 51 4
|Акимов Максим 167 3
|Путин Владимир 1831 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Бровко Василий 47 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Шадаев Максут 384 2
|Ян Константин 11 1
|Шулика Виталий 8 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Эскиндаров Михаил 3 1
|Котюков Михаил 7 1
|Чуйченко Константин 3 1
|Корсак Александр 4 1
|Коновалов Александр 8 1
|Уваров Алексей 11 1
|Иванова Елена 69 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Дюков Александр 4 1
|Кириенко Сергей 26 1
|Турчак Андрей 14 1
|Фетисов Александр 12 1
|Белановский Владимир 8 1
|Селин Владимир 12 1
|Кохан Владимир 9 1
|Котяков Антон 4 1
|Фальков Валерий 8 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Попов Павел 12 1
|Каштанов Павел 7 1
|Бабушкин Игорь 2 1
|Гндолян Роберт 3 1
|Илия Димитров 7 1
|Топилин Максим 6 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Носков Константин 202 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru