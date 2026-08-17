Индексная книга (каталог) CNews*
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Назаров Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 77, упоминаний - 82
Назаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3459 5
|Скворцова Вероника 69 4
|Акимов Максим 192 3
|Бровко Василий 60 2
|Пятов Андрей 3 2
|Павленко Павел 2 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Мишустин Михаил 788 2
|Шадаев Максут 1211 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Сахненко Сергей 91 2
|Паршин Максим 323 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Силуанов Антон 84 1
|Воробьев Андрей 199 1
|Андреев Владимир 101 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 462 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Спиридонов Дмитрий 28 1
|Федулов Владислав 86 1
|Орешкин Максим 35 1
|Комар Евгений 20 1
|Нестеренко Татьяна 42 1
|Мантуров Денис 126 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Васильева Ольга 25 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Решетников Максим 46 1
|Айвазов Александр 32 1
|Шулика Виталий 10 1
|Фетисов Александр 33 1
|Турчак Андрей 27 1
|Филиппов Максим 55 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Дюков Александр 9 1
|Иванова Елена 83 1
|Ян Константин 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.