Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199866
ИКТ 15428
Организации 11788
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27071
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Назаров Александр

СОБЫТИЯ


17.08.2026 «ВейвАксесс» стала аккредитованным партнером Сбербанка по цифровой трансформации бизнеса 1
23.01.2026 Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники 1
22.01.2026 «ВейвАксесс» присоединилась к Кодексу этики в сфере ИИ 1
08.12.2025 Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс» 1
01.12.2025 Решение для эхокардиографии «Эхотрекер» внесено в Единый реестр российского ПО 1
20.11.2025 «ВейвАксесс» выступила ИТ-партнером «Петрович-Тех» в разработке системы оформления заказов «Пикассо» 1
12.11.2025 «ВейвАксесс» ускорила онбординг на 30% с локальным чат-ботом на основе ИИ 1
02.07.2025 ValueAI подключил Yandex SpeechKit и Whisper для работы с аудиоданными 1
18.06.2025 Клиенты ValueAI смогут сократить налоговую нагрузку при внедрении ИИ 1
20.05.2025 ValueAI добавил поддержку локального использования DeepSeek и Gemma для безопасного внедрения ИИ 1
27.03.2025 ValueAI сертифицирован по ГОСТ в области оценки ИИ-систем 1
10.03.2025 «ВейвАксесс» усилила консалтинговое направление и представила новые воркшопы 1
21.10.2024 «ВейвАксесс» стала партнером Yandex Cloud 1
30.09.2024 ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG 1
18.09.2024 В ValueAI стала доступна интеграция YandexGPT для работы с данными 1
16.07.2024 В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг 1
20.06.2024 «Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки 1
22.05.2024 «Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам 1
21.05.2024 «Умная» разработка «Ростеха» поможет в развитии комфортной и безопасной среды в российских городах 1
21.05.2024 Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ 1
16.05.2024 Единый агрегатор торговли «Ростеха» позволил российским госзаказчикам сэкономить почти 7 млрд рублей 1
18.03.2024 Максим Валин будет отвечать за цифровую трансформацию «Ростеха» 1
14.02.2024 «Ростех» объединяет компетенции с Ассоциацией потребителей ПО 1
30.11.2023 «Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора» 1
12.09.2023 Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму 1
18.08.2023 Positive Technologies и «Ростех» будут развивать отечественные технологии кибербезопасности 1
31.05.2023 «Ростех» создает автоматизированную систему обслуживания гражданской авиационной техники 1
11.05.2023 Завод «Октава» импортозаместил аудиогарнитуры для российской гражданской авиации 1
02.05.2023 «Ростех» запустил производство микрофонов размером с горошину для спецслужб 1
03.04.2023 ИИ-инструмент ValueAI обучили распознавать изображения и конвертировать их в текстовый документ 1
28.03.2023 «Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом» 1
27.12.2022 ИТ-компания WaveAccess создала корпоративный портал для внутренних коммуникаций 1
01.12.2022 Главой холдинга «РТ-Проектные технологии» стал Олег Менжинский 1
22.11.2022 «Ростех» и «Диасофт» разработали программную платформу RT ERP по управлению ресурсами для предприятий 1
01.11.2022 «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо» 1
12.10.2022 «Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии 1
02.09.2022 ИТ-компания WaveAccess завершила глобальный ребрендинг 1
01.06.2022 Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо» 1
30.11.2021 10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес 1
09.11.2021 В ИИ-решении ValueAI для обработки входящих обращений стала доступна интеграция с чат-ботами и CRM-системами 1

Публикаций - 77, упоминаний - 82

Назаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3462 41
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 16
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 51 14
Ростелеком 10961 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 4
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 232 3
Yandex - Яндекс 9243 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1107 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 2
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 2
Прогресс НИТИ - Прогресс Научно-исследовательский технологический институт 3 2
Microsoft Corporation 25786 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 2
БАРС Груп 579 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 2
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
OpenAI 555 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
Seldon - Селдон 18 1
Ростех - Академия 15 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 1
Haier Group 230 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 14 1
Titanium 89 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Ростех - РТ-капитал 10 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8876 3
Газпром нефть 726 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Империя-Фарма 91 2
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 16 2
РусЛайн - авиакомпания 11 2
РЖД - Российские железные дороги 2097 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Геометрия НПО 166 1
Titanium Investments 7 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Северсталь ПАО - Северсталь ИТЗ - Ижорский трубный завод 3 1
ERG - ТрансКом 5 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
Саровбизнесбанк 6 1
Аконит НПО 18 1
Почта России ПАО 2373 1
МКБ - Московский кредитный банк 658 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Visa International 1994 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6557 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13896 7
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3655 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 3
Федеральное казначейство России 1950 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 743 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3314 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 452 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 11 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54014 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22728 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26321 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36284 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25866 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24460 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6589 11
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1846 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12271 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13981 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8287 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13944 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6492 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35101 8
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1287 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5227 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7102 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2714 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12224 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9383 6
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 156 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1393 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7884 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3831 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1950 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12971 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 952 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4356 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 829 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1658 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4337 4
DevOps - Development и Operations 1246 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2795 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1492 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2091 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1174 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13351 3
WaveAccess - ValueAI 19 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 9
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 7
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 362 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 7 3
OpenAI - ChatGPT 726 3
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 78 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1037 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6292 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 748 3
Microsoft Dynamics 365 147 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2427 2
Atlassian - Confluence 183 2
WaveAccess - SyncIT 13 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
WaveAccess - ValueAl 2 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1012 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Intel Evo 121 1
WaveAccess - myQuiz - МайКвиз 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 149 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 96 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 36 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 1
Путин Владимир 3459 5
Скворцова Вероника 69 4
Акимов Максим 192 3
Бровко Василий 60 2
Пятов Андрей 3 2
Павленко Павел 2 2
Осеевский Михаил 350 2
Мишустин Михаил 788 2
Шадаев Максут 1211 2
Чемезов Сергей 147 2
Сахненко Сергей 91 2
Паршин Максим 323 1
Песков Дмитрий 129 1
Силуанов Антон 84 1
Воробьев Андрей 199 1
Андреев Владимир 101 1
Кириенко Владимир 148 1
Кудрин Алексей 125 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 462 1
Солнцева Екатерина 62 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Федулов Владислав 86 1
Орешкин Максим 35 1
Комар Евгений 20 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Мантуров Денис 126 1
Хинштейн Александр 148 1
Васильева Ольга 25 1
Абрамченко Виктория 18 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Решетников Максим 46 1
Айвазов Александр 32 1
Шулика Виталий 10 1
Фетисов Александр 33 1
Турчак Андрей 27 1
Филиппов Максим 55 1
Кириенко Сергей 149 1
Дюков Александр 9 1
Иванова Елена 83 1
Ян Константин 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166502 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47661 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19567 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54785 3
Казахстан - Республика 6062 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1223 2
Германия - Федеративная Республика 13223 2
Россия - СФО - Новосибирск 4882 2
Узбекистан - Республика 2012 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 2
Россия - УФО - Челябинская область 1513 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3359 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Туркмения - Туркменистан 457 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Северный Ледовитый океан 123 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1788 1
Мексика - Мехико 79 1
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 53 1
Аральское море - Арал 9 1
Туркмения - Ашхабад 23 1
Азия Средняя - Амударья 4 1
Азия Средняя - Сырдарья 3 1
Восточно-Китайское море - Янцзы 22 1
Китай - Хуанхэ - Желтая река 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19171 1
Европа 24976 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2534 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Армения - Республика 2452 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1859 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 795 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8592 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57785 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11735 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33811 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4434 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6183 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4999 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53557 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10375 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21710 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9116 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6606 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11347 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18185 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11699 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3490 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8860 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7440 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8855 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 955 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3791 3
ЕСКЛП - Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов - Справочник лекарств 4 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5791 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27337 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2329 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6543 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1000 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2125 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10897 2
Английский язык 7037 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6075 2
Энергетика - Energy - Energetically 5869 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5521 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 391 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2333 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 998 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1519 2
Национальный проект 393 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2435 2
New Scientist 1448 1
USA Today 153 1
Forbes - Форбс 1005 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1267 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1340 1
Ведомости 1478 1
NYT - The New York Times 1102 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1142 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 202 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 270 1
Ростеха - Академия - Корпоративная сетевая академия Ростеха - программа Вектор 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
РАН - Российская академия наук 2124 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Транспортная неделя - форум 4 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще