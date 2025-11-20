«ВейвАксесс» выступила ИТ-партнером «Петрович-Тех» в разработке системы оформления заказов «Пикассо»

ИТ-компания «ВейвАксесс» завершила проект по разработке пользовательского интерфейса и фронтенд-архитектуры платформы «Пикассо» — внутренней системы СТД «Петрович» для обработки заказов. Новый инструмент отличает удобство и высокая скорость работы, что позволяет операторам контакт-центра быстро и безошибочно оформлять заказы. Переход сотрудников на «Пикассо» улучшил качество обслуживания и создал основу для роста конверсии и лояльности клиентов. Работа велась совместно с «Петрович-Тех», цифровым партнером ритейлера. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

Система «Пикассо» стала единым рабочим пространством для операторов контакт-центра СТД «Петрович». Она поддерживает полный цикл оформления заказов и автоматически передает данные в учетную систему контура товародвижения и другие внутренние сервисы. Интуитивно понятный интерфейс в сочетании с работой в одном окне без переключений между системами ускоряют обработку заказов, сокращают время на внутренние согласования и снижают нагрузку на сотрудников. «Пикассо» также автоматически контролирует заполнение обязательных данных, помогая избегать ошибок.

«ВейвАксесс» подключилась к проекту на этапе частичной реализации и перестроила архитектуру фронтенда с учетом требований масштабируемости и надежности. Команда спроектировала новые пользовательские интерфейсы и обновила ключевые модули: «Мои заказы», «Покупатель», «Каталог», «Корзина», «Акции», «Доставка». Также провели оптимизацию работы с большим каталогом товаров и сложными сценариями заказов, что обеспечило стабильность системы под высокой нагрузкой и подготовило ее к дальнейшему развитию. За счет современных подходов к фронтенд-разработке был заложен технологический фундамент для внедрения новых функций.

После ввода «Пикассо» в эксплуатацию сократилось не только время обработки заказов, но и период обучения новых специалистов. Упрощенный процесс снизил уровень стресса среди сотрудников и сократил текучесть кадров.

«Наша совместная задача заключалась в создании технологической основы для масштабируемости платформы в соответствии с быстро меняющимися запросами рынка. Мы провели большую работу по оптимизации производительности, но главное — построили систему, которая позволяет нашему партнеру быстро тестировать новые гипотезы для роста бизнеса», — сказал Александр Азаров, генеральный директор ИТ-компании «ВейвАксесс».

«Для “Петрович-Тех”, как для технологической компании, было важно выбрать партнера, который способен не только реализовать техническое задание, но и предложить архитектурные и UX/UI-решения, направленные на достижение конкретных бизнес-метрик. Результат совместной работы — это платформа, которая не только решает текущие задачи, но и становится конкурентным преимуществом, позволяя быстрее адаптироваться к потребностям бизнеса», — сказал Владислав Бердичевский, директор по ИТ «Петрович-Тех».