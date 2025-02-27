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Петрович СТД Петрович Тех



27.02.2025 «Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры 2
21.01.2025 «Медиа-тел» и «Петрович-Тех» внедрили процесс управления дебиторской задолженностью в CТД «Петрович» на базе ESM-платформы SimpleOne 1
17.11.2022 В России удвоилось число новых ИТ-компаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Петрович СТД и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2442 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
8275 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 116 1
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 18 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 3
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Почта России ПАО 2120 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Новатэк Новафининвест 54 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 313 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 629 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1905 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4906 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2156 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3756 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1060 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7157 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5916 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 286 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 679 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 497 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 943 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2089 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1720 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 451 1
Оповещение и уведомление - Notification 4686 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2407 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 319 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 240 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 486 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 449 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 13 1
Кичко Дмитрий 67 1
Шадаев Максут 1018 1
Волосов Игорь 2 1
Чуканов Сергей 68 1
Тарантасов Геннадий 13 1
Лялеко Владимир 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 226 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1332 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 677 1
Налогообложение - Налог на прибыль 205 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 573 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1185 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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