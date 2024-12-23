Тарантасов Геннадий
Тарантасов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Осипов Сергей 41 3
|Оганесян Артак 31 2
|Колчина Оксана 11 2
|Заржецкий Александр 35 2
|Махов Геннадий 11 2
|Оганесян Ашот 122 2
|Старынина Елена 2 2
|Павлов Андрей 40 1
|Виноградов Александр 60 1
|Новинский Виктор 6 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Герасимова Ольга 4 1
|Галеев Сергей 32 1
|Павлов Николай 13 1
|Першин Антон 2 1
|Малкин Юрий 2 1
|Осипов Александр 87 1
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Анкудинов Алексей 24 1
|Папин Дмитрий 2 1
|Фомичев Михаил 1 1
|Володин Роман 29 1
|Смирнов Георгий 3 1
|Рубцов Юрий 6 1
|Макарова Ирина 4 1
|Бочков Александр 2 1
|Горелова Марина 6 1
|Сасаев Алексей 3 1
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