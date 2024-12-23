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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Тарантасов Геннадий



23.12.2024 Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол» 1
28.06.2024 Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности 1
28.06.2024 От оплаты до коммуникации: ИИ проник почти во все бизнес-процессы ритейла 2
14.06.2017 «Корус Консалтинг» внедрит бизнес-систему управления ритейлом от TXT Retail 1
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC 1
19.04.2016 «Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects 1
12.04.2016 Итоги рейтинга CNews: Ритейл сохраняет спрос на ИТ 1
06.04.2016 Информатизация ритейла в кризис: «латание дыр» быстро и недорого 2
10.04.2015 Выручка поставщиков ИТ в ритейл растет несмотря на кризис 1
09.04.2015 ИТ в ритейле: курс на повышение уровня аналитики 2
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1
30.10.2014 «Корус Консалтинг» пополнил линейку продуктов для ритейла платформой AddReality 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Тарантасов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 12
Softline - Софтлайн 2811 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 3
Эвотор - Evotor 184 3
Крок - Croc 1777 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
1С-Рарус 887 2
Maykor GMCS 44 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Oberon - Оберон 59 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Микротест 278 1
Google LLC 11775 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Teradata 210 1
SAP SE 5277 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Addreality - Эддреалити 45 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Прогноз 1650 1
TXT Retail 2 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 1
ICL ГК 381 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Автелком - Avtelcom 8 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
iiko - айко 47 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Связной ГК 1369 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Евросеть 1404 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
1С:Розница 103 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 24 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 1
FreePik 980 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 11 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 82 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Осипов Сергей 41 3
Оганесян Артак 31 2
Колчина Оксана 11 2
Заржецкий Александр 35 2
Махов Геннадий 11 2
Оганесян Ашот 122 2
Старынина Елена 2 2
Павлов Андрей 40 1
Виноградов Александр 60 1
Новинский Виктор 6 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Герасимова Ольга 4 1
Галеев Сергей 32 1
Павлов Николай 13 1
Першин Антон 2 1
Малкин Юрий 2 1
Осипов Александр 87 1
Предыбайло Вячеслав 22 1
Анкудинов Алексей 24 1
Папин Дмитрий 2 1
Фомичев Михаил 1 1
Володин Роман 29 1
Смирнов Георгий 3 1
Рубцов Юрий 6 1
Макарова Ирина 4 1
Бочков Александр 2 1
Горелова Марина 6 1
Сасаев Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Европа 21767 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Франция - Французская Республика 7846 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Дача - дачники 815 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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