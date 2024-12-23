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АТОЛ Pay АТОЛ Пэй



23.12.2024 Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол» 1
26.09.2024 Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички 1
22.07.2024 BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ 1
03.07.2024 «Атол Pay» запустил обратный эквайринг для смарт-терминалов 1
05.04.2024 «Атол Онлайн» обеспечил Ozon 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами 1
02.11.2023 «АТОЛ Pay» подключил эквайринг «Тинькофф кассы» 1
06.07.2023 «Атол» — доверенный агент НСПК 1
04.05.2023 Транспортный терминал «Атол» прошел бета-тестирование в компании «Белтранс» 1
18.08.2022 АТОЛ запустила бесплатный сервис для подключения СБП 1
27.07.2022 SberPay QR вошел в пакетное предложение производителя кассовых решений АТОЛ 1
21.06.2022 «Атол» запустил платежную платформу 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

АТОЛ Pay и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 11
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12101 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Эвотор - Evotor 184 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 4
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
Альфа-Банк 1769 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Русский стандарт Банк 441 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Белтранс 1 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Ozon Fresh 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 89 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 168 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
АСОП - Автоматизированная система оплаты проезда 5 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 6
АТОЛ Frontol 52 5
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 82 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
Google Android 13994 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Apple Pay 489 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
АТОЛ ПТ - АТОЛ Платежные терминалы 2 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
АТОЛ - АТОЛ ОС ATOL OS 6 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Краснопольский Алексей 16 4
Лебедев Андрей 12 3
Канин Владимир 10 3
Малых Дмитрий 61 1
Коробов Вячеслав 1 1
Тарантасов Геннадий 12 1
Володин Роман 29 1
Макарова Ирина 4 1
Бочков Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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