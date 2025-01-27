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Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин

«Атол» объявляет о назначении Андрея Пелина на должность директора бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay». Андрей обладает более чем 15-летним опытом в области стратегического управления продуктами, усовершенствовании бизнеса и продаж. В «Атол» он будет отвечать за развитие облачных решений в сфере RetailTech и платежной процессинговой платформы. Об этом CNews сообщили представители компании «Атол».

Андрей получил высшее образование в Тульском государственном университете (ТулГУ) по специальности «Автоматизация и управление». Ранее он занимал руководящие должности в таких компаниях, как «Т-Банк», «Альфа-Банк» и ИНПАС, где управлял развитием финансовых продуктов с акцентом на создание и внедрение инновационных решений в сфере финансовых технологий и эквайринга.

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Атол
Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин
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Энергия ИИ

Роман Володин, CEO «Атол»: «Назначение Андрея Пелина на одну из ключевых ролей в топ-менеджменте «Атол» является значимым и важным шагом по дальнейшему развитию бизнеса компании и усилению нашей команды. Уверен, что обширные знания и опыт Андрея в области финансовых технологий и сервисов помогут существенно укрепить наши позиции на рынке и предложить клиентам еще более эффективные и актуальные решения. Мы уверены, что под его руководством «Атол Онлайн» и «Атол Pay» выйдут на новый уровень развития».

Андрей Пелин, директор бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay»: «Я рад стать частью команды «Атол» и возглавить такие ключевые бизнес-единицы, как «Атол Онлайн» и «Атол Pay» «Атол Pay». Моя цель — создавать продукты, которые принесут реальную пользу клиентам и помогут им в эффективном решении задач бизнеса. Я верю в силу инноваций и готов работать над масштабированием успешных решений в сегменте RetailTech».

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