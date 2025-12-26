ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет

ФГБО ВО «Тульский государственный университет» является одним из ведущих вузов страны, центром науки, образования и культуры региона. ТулГУ готовит дипломированных специалистов по 150 направлениям и специальностям оборонно-технического, горно-строительного, компьютерно-информационного, естественнонаучного, экономического, правового, социально-гуманитарного и медицинского профилей. Подготовку ведут более 1200 преподавателей, среди которых 237 докторов наук, профессоров и 717 кандидатов наук, доцентов.