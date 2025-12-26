Разделы

ТулГУ Тульский государственный университет Тульский государственный политехнический университет

ФГБО ВО «Тульский государственный университет» является одним из ведущих вузов страны, центром науки, образования и культуры региона. ТулГУ готовит дипломированных специалистов по 150 направлениям и специальностям оборонно-технического, горно-строительного, компьютерно-информационного, естественнонаучного, экономического, правового, социально-гуманитарного и медицинского профилей. Подготовку ведут более 1200 преподавателей, среди которых 237 докторов наук, профессоров и 717 кандидатов наук, доцентов.

СОБЫТИЯ


26.12.2025 «ПМХ-Инфотех» и ТулГУ заключили соглашение о сотрудничестве 2
27.01.2025 Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин 2
30.11.2023 В ИТМО будут моделировать новые лекарства и микроэлектронику 1
17.05.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
04.09.2018 Tele2 объявил о назначении Сергея Тимошина директором макрорегиона «Северо-Запад» 1
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте 1
19.11.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в Тульской области 1
25.04.2013 Анатолий Струков назначен коммерческим директором макрорегиона «Центр» «Tele2 Россия» 1
15.11.2011 «Ланит» купил канадского разработчика ПО для электронных книг 1
28.04.2010 ТГПУ им. Толстого развивает СЭД на базе ПО «Дело» 1
18.03.2010 ТулГУ будет управлять учебным процессом вместе с Naumen University 2
06.07.2009 ТулГУ расширяет масштабы СЭД на базе ПО «Дело-Предприятие» 3
22.05.2008 ТулГУ строит СЭДД на базе разработок ЭОС 2
12.02.2008 ТулГУ ищет поставщиков программного обеспечения 2
05.09.2007 ЭОС поставила АРМ «Дела» и «Кадров» еще в 10 вузов России 1

ТулГУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1187 4
СофтЭксперт 48 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3130 2
Космос-2 НПЦ 31 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 1
Ростелеком 10348 1
Naumen - Наумен 687 1
Бизнес ИТ 46 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
Microsoft Corporation 25266 1
Apple Inc 12656 1
Sony 6637 1
Ланит - Evident Point Software 12 1
АйТи 1440 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 1
Почта России ПАО 2253 2
ВТБ - Почта Банк 504 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Bombardier Inc 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 1
Газпром нефть 671 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 1
Альфа-Банк 1873 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3716 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 883 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1086 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
Открытый регион 34 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 871 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2735 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6168 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1347 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 489 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 216 1
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 16 1
Sony Reader 18 1
Ланит - Evident Point Software - Active Textbook 11 1
Google Android 14734 1
Apple iOS 8272 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
Naumen University 9 1
Архивный фонд РФ 111 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Reader 28 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
Скорб Екатерина 2 1
Княгинин Владимир 2 1
Струков Анатолий 1 1
Смирнов Максим 61 1
Глотов Дмитрий 15 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Телюков Олег 9 1
Тимошин Сергей 6 1
Контрабаев Артур 70 1
Алексеев Петр 3 1
Иванов Андрей 60 1
Елисеева Ольга 4 1
Генс Георгий 76 1
Храмов Юрий 3 1
Низкер Евгений 3 1
Шадаев Максут 1153 1
Медведев Михаил 5 1
Пелин Андрей 5 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 9
Россия - РФ - Российская федерация 157438 8
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 349 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2677 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 863 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3233 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Канада 4987 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 9
Образование в России 2562 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 100 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Киберучения 118 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 2
ПГТУ - Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет - Ставропольский институт экономики и управления им. О.В.Казначеева 2 1
РАН ИОХ - Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 3 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 16 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 58 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 524 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.

