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Тимошин Сергей



10.01.2025 Т2 обеспечил бесперебойной мобильной связью «СКА Арену» 1
30.09.2024 В Петербурге запустили проект для школьников «Цифровое просвещение на Северо-Западе» 1
08.04.2024 Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28% 1
28.12.2020 Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве 2
24.09.2019 Tele2 и РГПУ им. А. И. Герцена займутся проектами в сфере образования и науки 2
04.09.2018 Tele2 объявил о назначении Сергея Тимошина директором макрорегиона «Северо-Запад» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Тимошин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 2
Ростелеком 9700 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Почта России ПАО 2112 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Казарин Станислав 175 1
Пучков Михаил 1 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Телюков Олег 8 1
Бачевский Сергей 6 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 6
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 14 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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