Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28%

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику дата-трафика в Санкт-Петербургском метрополитене с апреля 2023 г. – момента запуска мобильного интернета в тоннелях метро. За год показатель вырос на 28%, а наиболее трафиковым тоннелем оказался перегон между «Гостиным двором» и «Маяковской».

Станцией с наибольшим трафиком передачи данных стала «Площадь Восстания», где расположен переход со 2 зеленой ветки на 1 красную, а также имеется выход к Московскому железнодорожному вокзалу. Второе место занимает узел «Садовая – Сенная – Спасская», на третьем – «Технологический институт».

По статистике Tele2, наиболее активно пользуются мобильным интернетом клиенты в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». На втором месте оказался перегон от «Петроградской» до «Черной речки», на третьей позиции – перегон между «Лесной» и «Площадью Мужества». В целом самой трафиковой линией метро оказалась 1 красная ветка. Затем следуют 2 синяя и 3 зеленая, меньше всего трафика на самой короткой 4 оранжевой линии метро.

В апреле 2023 г. Tele2 предоставила клиентам надежную голосовую связь и скоростной мобильный интернет во всех тоннелях метрополитена Санкт-Петербурга. Таким образом, Северная столица стала первым в России городом, где обеспечено полное покрытие метро.

В настоящий момент цифровые сервисы доступны клиентам оператора в вестибюлях, на эскалаторах и платформах, а также во всех перегонах метро со скоростью до 100 Мбит/с. Работу инфраструктуры оператора в тоннелях обеспечивает активная распределенная система связи (ADAS — Active Disctributed Antenna System). Данное инженерное решение позволяет бесперебойно обслуживать инфраструктуру связи круглосуточно вне зависимости от дня недели, поскольку центр управления – сайт-отель, находится на поверхности. В результате оператор обеспечивает надежную и бесперебойную связь.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «Ежедневно петербургским метро пользуются более двух миллионов человек. Это ключевая транспортная артерия города, поэтому обеспечение клиентов надежной связью в подземке является важнейшей задачей. Сегодня на всем протяжении пути пассажира в метро Tele2 предоставляет стабильный и качественный мобильный интернет. А рост интернет-трафика наглядно показывает востребованность этой услуги».