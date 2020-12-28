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Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве

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Tele2, российский оператор мобильной связи, заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Главная цель партнерства – реализация совместных проектов в области развития практических знаний студентов.

Соглашение подписано директором макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергеем Тимошиным и ректором СПбГУТ Сергеем Бачевским. Документ предусматривает организацию совместных проектов и мероприятий, содействующих подготовке будущих специалистов телекоммуникационной сферы. Университет традиционно выстраивает образовательный процесс в тесном сотрудничестве с базовыми предприятиями отрасли.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «СПбГУТ выпускает высококлассных специалистов. Мы знаем это не понаслышке. В Tele2 работает много выпускников университета. Благодаря таким профессионалам компания стала самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. В целом цифровая экономика –- сфера, где все очень быстро меняется. Чтобы из университета выходили и в будущем востребованные профессионалы, необходимо участие предприятий в образовательном процессе. В этом отношении СПбГУТ всегда тесно взаимодействовал с компаниями. Мы рады также поделиться своим опытом».

Сергей Бачевский, ректор СПбГУТ, сказал: «Наш университет заинтересован в развитии сотрудничества с компанией Tele2 по многим направлениям. Высоко оценивая опыт, компетентность и надежность компании Tele2, я уверен, что объединение потенциалов ведущего профильного университета и лидера телеком-отрасли позволит вывести подготовку современных, востребованных специалистов на новый уровень».



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