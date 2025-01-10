Т2 обеспечил бесперебойной мобильной связью «СКА Арену»

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил покрытие сети в самом крупном ледовом комплексе мира ‒ «СКА Арене». Теперь клиенты компании смогут пользоваться мобильным интернетом стандарта 4G/LTE и качественной голосовой связью. Например, несмотря на пиковую нагрузку на сеть во время хоккейного матча «СКА-Спартак», абоненты Т2 прокачали 600 ГБ трафика, что эквивалентно 150 тыс. фото.

Компания T2 позаботилась о том, чтобы болеть за любимую команду и делиться эмоциями от игры стало увлекательнее и удобнее. В «СКА Арене» оператор запустил высокоскоростной мобильный интернет на основной и тренировочной локациях, зрительских трибунах, фойе, коридорах, кафе и магазинах, спортивном центре, в технических помещениях, а также на площади перед входом в ледовый дворец.

Для бесперебойной работы собственной инфраструктуры Т2 развернула базовые станции, которые обеспечивают ковровое покрытие мобильной и голосовой связью территории спортивного комплекса для 23 тыс. болельщиков и зрителей, а также персонала спортивного объекта. Современные технологии и оптимизация телеком-оборудования помогают компании поддерживать на ледовой арене стабильность мобильного интернета, а также максимальную скорость передачи данных до 200 Мбит/с.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» T2, сказал: «Важно обеспечить комфортные условия для болельщиков и зрителей ледовой арены. На базе имеющейся инфраструктуры спортивного объекта в сжатые сроки мы установили собственное высокотехнологичное оборудование, провели настройку и тестирование сети. Теперь абоненты компании, посещая “СКА Арену”, смогут комфортно пользоваться всеми возможностями современного мобильного интернета и голосовой связи. Даже в пиковые нагрузки болельщики хоккейных команд, а также зрители концертов и шоу смогут делиться впечатлениями с друзьями и близкими в мессенджерах, вести прямую трансляцию или постить контент в социальные сети».