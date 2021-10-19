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Казарин Станислав


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
08.10.2021 Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 МТС и Администрация Санкт-Петербурга договорились о совместном развитии цифровой экономики региона 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 2
29.04.2021 МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро 1
12.04.2021 Состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение» 2
30.03.2021 МТС открыла центр 5G в Санкт-Петербурге 1
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 4
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 3
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
02.10.2020 Mail.ru Group поможет «оцифровать» Санкт-Петербург 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 2
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 100, упоминаний - 134

Казарин Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 25
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
Такском - Taxcom 119 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Ситилабс 25 13
Rimini Street 38 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Schneider Electric 408 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Veeam Software 250 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Naumen - Наумен 341 4
ОТР 135 4
SAP SE 3212 4
Directum - Директум 645 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
АйТи 751 4
Dynatrace 46 4
Microsoft Corporation 11077 3
ФОРС - Центр разработки 179 2
Программный продукт ГК 92 2
ФОРС ГК 22 2
Diasoft - Диасофт 354 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Крок 1219 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ланит ГК 1156 2
ЦАС - Центр аналитических систем 4 2
Agfa Gevaert 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 27
Газпромбанк - ГПБ 692 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Интер РАО ПАО 158 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
МТС банк 254 14
X5 Group 599 14
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Траско - Trasko 27 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Ингосстрах СПАО 210 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Аэрофлот 493 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Уралсиб Банк 389 13
Альфа-Банк 1123 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Открытие ФК 538 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
Азия Цемент 10 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 34
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 26
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 20
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
Федеральное казначейство России 766 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Счётная палата РФ 460 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 12
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 31
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
Big Data - Большие данные 1136 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 13
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Цифровой инспектор 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Сбер Platform V 5 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
Ред ОС 239 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Atos AntiCOVID 2 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Электронный дневник 26 1
Linux OS 4257 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Галактика ERP 63 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6635 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Четвернин Алексей 651 33
Козырев Алексей 270 22
Елистратов Николай 90 17
Клементьев Андрей 18 16
Чаркин Евгений 182 15
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Елизаров Артем 16 14
Абакумов Евгений 103 14
Абызов Михаил 64 14
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Прокошев Андрей 30 14
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Сарнацкий Владислав 16 13
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Халматов Максим 45 13
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Прохорова Алла 45 13
Ципорин Павел 51 13
Нестеров Алексей 79 13
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Рубин Адар 28 13
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 28
Россия - Ростовская область 862 20
Восточная Европа 1678 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 16
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 14
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Россия - Республика Мордовия 387 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 10
Россия - Калужская область 571 10
Украина 3365 10
Россия - Новосибирская область 815 8
Россия - ПФО - Самара 1288 6
Грузия 691 5
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Казахстан - Республика 2629 4
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Россия - Волгоградская область 398 4
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
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Россия - Архангельская область 338 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Европа 3752 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Рязань 353 1
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Россия - Псковская область 301 1
Россия - Ставрополь 271 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Русский язык 982 1
Коррупция 22 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CNews Инновация года - награда 26 4
CNews Analytics 1988 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 291 14
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 11
CNews FORUM Кейсы 44 5
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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