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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казарин Станислав
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 134
Казарин Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 33
|Козырев Алексей 270 22
|Елистратов Николай 90 17
|Клементьев Андрей 18 16
|Чаркин Евгений 182 15
|Шадура Максим 17 14
|Елизаров Артем 16 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Абызов Михаил 64 14
|Савцов Игорь 27 14
|Валчев Стоян 44 14
|Антонов Александр 73 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Карпов Иван 41 13
|Соловьев Алексей 60 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Ямщиков Владимир 32 13
|Сирота Юрий 38 13
|Сотин Денис 102 13
|Клепиков Алексей 77 13
|Урьяс Вадим 76 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Вахнин Павел 51 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Васильев Владислав 39 13
|Смык Виталий 27 13
|Емелин Александр 25 13
|Халматов Максим 45 13
|Дьяченко Валерий 66 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Мискевич Евгений 29 13
|Прохорова Алла 45 13
|Ципорин Павел 51 13
|Нестеров Алексей 79 13
|Трофимова Людмила 31 13
|Рубин Адар 28 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761262, в очереди разбора - 664951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761262, в очереди разбора - 664951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru