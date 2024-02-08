Петербург готовится сделать новый шаг в использовании искусственного интеллекта

Правительство Санкт-Петербурга при консультационной поддержке Сбербанка прорабатывает возможность внедрения в работу органов власти ряда сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Правительства Санкт-Петербурга.

На прошедшей ранее дизайн-сессии, посвященной цифровой трансформации северной столицы с помощью ИИ, эксперты Сбербанка и представители более 30 городских комитетов и управлений предложили идеи по использованию ИИ в различных сферах жизни Санкт-Петербурга. В итоговом протоколе сессии перечислены проекты двенадцати сервисов, которые обозначены как приоритетные. Проработать возможность их создания предстоит в первую очередь.

Один из сервисов, который может появиться — co-pilot («второй пилот») для сотрудников органов власти. Предполагается, что ИИ можно будет научить формировать документы закупки, отвечать на сообщения по ряду тем, формировать протоколы совещаний, классифицировать входящие документы. Решение позволит сократить время, которое специалисты тратят на выполнение рутинных задач, а также минимизировать количество ошибок.

Также в проработке находится специальный чат-бот для поддержки бизнеса. Предполагается, что он поможет предпринимателям и потенциальным инвесторам получать оперативную и актуальную информацию. А органам власти — уменьшить время и усилия, направленные на подготовку ответов.

Увеличить скорость и качество ответов на вопросы петербуржцев планируется и с помощью сервиса обработки обращений по темам ЖКХ и социальной сферы.

Еще несколько перспективных сервисов с ИИ должны будут способствовать решению задач по планированию комплексного развития территорий города, мониторингу физического состояния объектов инфраструктуры, инвентаризации городского хозяйства (зеленых насаждений, объектов благоустройства).

Кроме того, в списке приоритетных проектов — цифровой сервис для проактивного предоставления льгот петербуржцам.

Согласно подписанному протоколу, этапы реализации и сроки внедрения сервисов будут утверждены после завершения процесса проработки.

«Недавно Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, составленных по итогам конференции ″Путешествие в мир искусственного интеллекта″. Это емкий список задач, при решении которых в нашу жизнь должны войти новые цифровые сервисы, призванные как помогать людям на повседневном уровне, так и способствовать повышению производительности труда в российском бизнесе и организациях. Правительство Санкт Петербурга крайне заинтересовано во внедрении технологий искусственного интеллекта в городские процессы. Мы уже активно используем возможности ИИ, а сейчас готовы сделать следующий важный шаг в этом направлении. При консультационной поддержке Сбера мы прорабатываем возможность создания целого ряда цифровых сервисов. ИИ должен помочь сотрудникам органов власти эффективнее выполнять свои обязанности, а жителям Петербурга — получать более быстрое и качественное решение своих вопросов», — сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт Петербурга.