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В Санкт-Петербурге комитет по делам ЗАГС запустил свой чат-бот

Чат-бот «Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга» запустили в рамках развития экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург». Новый бот доступен в Telegram, с его помощью можно ознакомиться с полной информацией об услугах и работе муниципального ЗАГСа.

Меню чат-бота состоит из пяти разделов – «Информация об услугах», «Режим работы О/ЗАГС», «Важная информация», «Госпошлина», а также доступен поиск ближайшего отделения ЗАГСа по геопозиции.

При переходе в раздел «Информация об услугах» пользователь сможет выбрать нужную информацию. Чат-бот подробно расскажет, как получить свидетельство о рождении ребенка, что нужно подготовить для заключения или расторжения брака, регистрации смерти или получения иных справок и повторных документов.

На следующем этапе чат-бот познакомит с порядком предоставления выбранной услуги. Например, нажав на раздел «Заключение брака», гражданин узнает, какие документы нужно подготовить для подачи заявления, а также где находится ближайший отдел ЗАГСа и какие правила поведения в нем установлены.

В разделе «Режим работы О/ЗАГС» можно познакомиться с расписанием работы дворцов бракосочетания, дворца торжественной регистрации рождения «Малютка», отдела ведомственного архива и апостиля, отдела регистрации смерти, а также районных отделов ЗАГС. Раздел «Госпошлина» включает в себя информацию о размере государственных пошлин, реквизиты, опцию оплаты через сервис ФНС и бланк заявления для возврата уплаченной пошлины.

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Наконец, в разделе «Важная информация» бот отображает актуальные данные об изменениях в работе учреждений. В будущем чат-бот «Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга» продолжит развиваться и будет дополняться новыми функциями.

«Экосистема городских сервисов «Цифровой Петербург» направлена на удовлетворение запросов граждан в различных сферах жизни, в том числе повышение их комфорта при взаимодействии с органами власти. С помощью нового чат-бота, например, можно узнать об услугах, предоставляемых Комитетом по делам ЗАГС Санкт-Петербурга, уточнить график работы органов ЗАГС, найти ближайшие отдел или дворец бракосочетания и торжественной регистрации рождения, оплатить госпошлину через сервис ФНС России», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

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