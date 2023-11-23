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МТС провела связь на самой большой ледовой арене мира — «СКА арене»

ПАО «МТС», цифровая экосистема завершила строительство сетевой инфраструктуры на «СКА арене» — самом большом хоккейном стадионе мира. Более 20 тыс. болельщиков смогут оценить качественную голосовую связь и мобильный интернет уже на первых матчах звезд КХЛ 9-10 декабря 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование на территории «СКА арены», которое полностью покрывает чашу, трибуны, спортивный центр, кафе, магазины и паркинг сетью LTE. Построенная indoor-система обеспечивает равномерное покрытие на 189,5 тыс. кв. м площади спортивно-развлекательного комплекса. Строительство сетевой инфраструктуры велось параллельно с возведением арены и длилось более года.

Вся техническая инфраструктура скрыта и смонтирована без нарушения дизайнерской концепции комплекса. Более 500 миниатюрных антенн будут поддерживать бесперебойную передачу данных стадионе на скорости до 300 Мбит/c.

Даже в пиковые нагрузки жители Петербурга и гости города смогут делиться впечатлениями о концерте, игре любимой команды, вести прямую трансляцию в социальных сетях. На хоккейных матчах стадион будет вмещать 21,5 тыс. зрителей, на концертах и шоу — до 23 тыс. человек.

«Развернутая на «СКА арене» сеть МТС доступна не только на трибунах, но также полностью покрывает фойе, коридоры, кафе, магазины, спортивный центр и площадь перед ареной. Используемые нами технические решения позволят обеспечить голосовую связь и доступ в интернет высокого качества. Для нас как лидера в области телекоммуникаций построить сеть на крупнейшем в мире ледовом стадионе стало амбициозной задачей. Мы уже запустили связь на части секторов стадиона, к открытию система будет работать в полную силу. То есть в дни первых матчей и болельщики, и спортсмены, и сотрудники арены смогут пользоваться интернет-сервисам и оставаться на связи», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Подготовленная МТС инфраструктура будет использована и для подключения других операторов.

«Санкт-Петербург умеет качественно проводить крупнейшие международные соревнования — Чемпионат мира по футболу 2018 является ярким тому примером. Сегодня в понятия гостеприимства и высокого уровня организации, которыми славится Северная столица, входит необходимость обеспечить болельщиков и гостей города качественными телеком-сервисами. Оснащение крупнейшей в мире ледовой арены современной инфраструктурой связи делает этот уникальный объект завершенным в плане комфорта посетителей. И, конечно, особенно важно, что данная инфраструктура открыта и для других сотовых операторов нашего города», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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