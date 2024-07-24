В Петербурге сотовые вышки оснастят QR-кодами с информацией об оборудовании

Антенно-мачтовые сооружения в Санкт-Петербурге начали оснащать специальным QR-кодом, который поможет получить информацию о владельце сооружения, размещенном оборудовании и выданных разрешениях. Инициатива направлена на информирование граждан о законности работ по установке сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Теперь если оператор связи или инфраструктурный оператор заключает или перезаключает с городом договор аренды на земельный участок для размещения АМС, он должен направить в Комитет по информатизации и связи заявку. В ней указывается название арендатора, адрес земельного участка, номер и дата договора с Комитетом имущественных отношений, название оператора связи, разместившего оборудование, номер и дата разрешения Роспотребнадзора. Вся информация о вышке заносится в базу данных, после чего опоре присваивается QR-код и идентификационный номер (ID).

«В Правительство Санкт-Петербурга поступают обращения, связанные с идентификацией вышек сотовой связи. Люди хотят знать: кто отвечает за вышку, какое оборудование на ней находится, на каких основаниях. Благодаря совместной работе с Законодательным собранием Санкт-Петербурга и операторами связи был разработан механизм, по которому все вновь устанавливаемые на земле города антенно-мачтовые сооружения будут оснащаться специальными QR-кодами», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

QR-коды и ID опор операторы будут размещать на сооружении. Эти данные потребуются, чтобы получить информацию об объекте. QR код ведет в городской чат-бот «АМС в Санкт-Петербурге», где, отправив сообщение с ID опоры, пользователь получит автоматический ответ с интересующей информацией. Также бот указывает и номер заключения, с помощью которого можно ознакомиться с разрешительной документацией на оборудование на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, на сайте Комитета имущественных отношений граждане смогут проверить действие указанного в сообщении номера договора на размещение опоры.

«Когда мы начали заниматься вопросом размещения антенно-мачтовых сооружений, Законодательное собрание получало десятки обращений каждую неделю. Они приходили от жителей, обеспокоенных вышками, которые появлялись около их домов. Сейчас мы получаем 1-2 обращения в месяц. Тот механизм, который был разработан - правильный, потому что дает людям информацию о законности размещения оборудования, выданных разрешениях. Со своей стороны я всячески приветствую размещение таких кодов», – сказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров.

Всего в Петербурге сейчас насчитывается более 30 вышек с QR-кодом, но выдано уже более 130 разрешений на маркировку. В дальнейшем эта работа продолжится — планируется, что подавляющее большинство объектов связи будут иметь QR-код к 2028 году, который операторы смогут получать в процессе заключения или перезаключения договоров аренды на земельные участки.

Лидеры телеком-отрасли поддержали этот механизм, отметив, что информирование граждан снимает ряд вопросов к их работе по развитию сетевой инфраструктуры города, а значит ускоряет сам процесс установки опор.

«Такого рода опоры являются частью цифровой инфраструктуры Санкт-Петербурга, которую Ростелеком продолжает развивать, несмотря на санкционные ограничения. Информационные QR-коды позволяют быстро снять вопросы жителей и дают возможность нам быстрее строить необходимую городу инфраструктуру», – сказал вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.