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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляевская премия Международная литературная премия имени Александра Беляева


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
09.10.2024 CNews получил Беляевскую премию за популяризацию науки и технологий 7
07.10.2024 Беляевскую премию вручили за развитие ИТ и искусственного интеллекта 4
02.07.2024 Axenix поддержит Беляевскую премию в популяризации ИИ 2

Публикаций - 4, упоминаний - 14

Беляевская премия и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 161 3
Accenture plc 682 1
iTrend 13 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2267 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1979 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11024 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 3
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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