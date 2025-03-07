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Беляевская премия Международная литературная премия имени Александра Беляева
Беляевская премия и организации, системы, технологии, персоны:
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 161 3
|Accenture plc 682 1
|Малькова Лариса 17 3
|Железняков Александр 3 2
|Власова Ася 9 2
|Казарин Станислав 175 2
|Беляев Александр 18 2
|Бухановский Александр 15 2
|Кирьянова Александра 138 2
|Фролов Валентин 1 1
|Шлыков Валерий 1 1
|Шафран Дарья 1 1
|Панов Вадим 9 1
|Лазарев Михаил 3 1
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