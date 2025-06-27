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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бухановский Александр


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 ИТМО разработает новую российскую систему подготовки специалистов по ИИ 1
30.10.2024 ИТМО и Rocket Group внедряют образовательный модуль по генеративному ИИ для урбанистов 1
09.10.2024 CNews получил Беляевскую премию за популяризацию науки и технологий 1
07.10.2024 Беляевскую премию вручили за развитие ИТ и искусственного интеллекта 1
04.10.2024 Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров 1
03.09.2024 В систему добровольной сертификации в области ИИ «Интеллометрика» включены первые лаборатории 1
23.07.2024 «Яндекс», НИУ ВШЭ и ИТМО запустили аспирантуру в области искусственного интеллекта и гранты для молодых ученых 1
15.07.2024 Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ 1
23.04.2024 Университет ИТМО стал инициатором создания альянса в сфере ИИ между Россией и Китаем 1
08.04.2024 Искусственный интеллект ускорит проектирование промышленных объектов в 10 раз 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
25.07.2023 Искусственный интеллект займется проектированием инфраструктуры Арктики 1
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта 1
09.06.2021 ИТМО открыл первую в России аспирантуру по научной специальности «искусственный интеллект» 1
22.03.2019 Университет ИТМО и «Сименс» открыли исследовательскую лабораторию 1
30.05.2011 В Петербурге открылась Лаборатория перспективных вычислительных технологий 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Бухановский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7846 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13363 3
Rocket Group - Рокет Групп 12 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 181 2
VK - Mail.ru Group 3488 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Huawei 4042 1
8540 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5065 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1025 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 130 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4206 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 122 1
SafeTech - СэйфТек 96 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Accenture plc 687 1
Газпром нефть 645 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7733 3
iTrend 14 2
Газпром ПАО 1375 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
ГПБ - Газпромбанк 1113 1
Альфа-Банк 1803 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ДСТ-Урал 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3142 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5415 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 510 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8951 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1499 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3018 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5643 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3451 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1697 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2286 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1425 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2554 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7616 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13942 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28366 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10882 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3335 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4694 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 533 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25017 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 680 1
Data Fusion - Слияние данных 76 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1384 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 469 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5572 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 75 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1430 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3930 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1561 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4192 1
Стандартизация - Standardization 2185 1
Rocket Group - rTIM 7 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
OpenAI ChatGPT 414 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 108 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 63 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 267 1
НИУ ВШЭ - Интеллометрика 2 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 526 1
Nebius N.V. - Nebius Group 21 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 1
Козлова Дарья 34 2
Железняков Александр 3 2
Кирьянова Александра 140 2
Беляев Александр 18 2
Малькова Лариса 17 2
Казарин Станислав 175 2
Власова Ася 9 2
Либеров Александр 10 1
Васильев Владимир 38 1
Gitsels Martin - Гитзельс Мартин 1 1
Тарасов Петр 1 1
Котенко Игорь 3 1
Суржко Денис 8 1
Голованов Сергей 66 1
Матвеев Даниил 3 1
Латкин Борис 5 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Арутюнян Александр 1 1
Шейкин Артем 37 1
Euler Leonhard - Эйлер Леонард 5 1
Медунов Андрей 4 1
Годжаев Захид 1 1
Ишбулатов Артем 1 1
Ситников Павел 2 1
Крайнов Александр 17 1
Шадаев Максут 1061 1
Лазарев Михаил 3 1
Шафран Дарья 1 1
Дылов Дмитрий 3 1
Рыбалко Дмитрий 1 1
Онищенко Владислав 97 1
Каширин Алексей 3 1
Путин Владимир 3256 1
Антонов Евгений 5 1
Шлыков Валерий 1 1
Федоров Алексей 126 1
Гарбук Сергей 18 1
Казарян Карен 80 1
Кузнецов Александр 133 1
Санин Александр 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17963 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 2
Германия - Федеративная Республика 12801 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
Нидерланды 3564 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3029 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17565 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 107 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2331 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 726 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2071 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 10
Образование в России 2393 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10251 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5137 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5766 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 2
Английский язык 6764 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3660 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2833 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9165 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7461 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2515 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1298 1
Информатика - computer science - informatique 1100 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5065 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Экзамены 455 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1858 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2288 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2092 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4163 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1641 1
Физика - Physics - область естествознания 2705 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8020 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 2
QS World University Rankings 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1170 3
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 19 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 186 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 371 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 70 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 569 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1012 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 71 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 229 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1575 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 198 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 634 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 41 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 22 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1233 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368441, в очереди разбора - 750663.
Создано именных указателей - 177687.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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