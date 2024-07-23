«Яндекс», НИУ ВШЭ и ИТМО запустили аспирантуру в области искусственного интеллекта и гранты для молодых ученых

«Яндекс» открывает первую аспирантуру по искусственному интеллекту с уклоном в практику. Ее цель — создать новые условия и инфраструктуру для развития молодых ученых в стране. Каждый год обучения аспиранты будут получать гранты по 800 тыс. руб., чтобы создавать новые технологии в области искусственного интеллекта и быстро внедрять свои разработки на практике, в индустрии. Среди первых партнеров — ИТМО и НИУ ВШЭ, в течение следующих нескольких лет «Яндекс» увеличит число партнеров в несколько раз. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Главная особенность: аспиранты будут не только заниматься теоретическими исследованиями, но и применять их в реальных продуктах под руководством тимлидов из «Яндекса». Они получат доступ к технологиям облачной платформы Yandex Cloud и разработкам в области робототехники. На протяжении трех-четырех лет аспиранты будут принимать участие в конференциях уровня А* и проходить стажировки в зарубежных университетах и лабораториях.

Первые аспиранты придут осенью 2024 г. Для поступления нужно пройти вступительные испытания в университете и собеседования с проектными руководителями от «Яндекса». В первом наборе ими станут Михаил Левин, старший разработчик автономного транспорта «Яндекса», и Дмитрий Рыбалко, архитектор ML-сервисов в Yandex Cloud. Помимо этого, у аспирантов будут научные руководители— ведущие исследователи в университетах.

«Чем больше развиваются технологии, тем сильнее рынку необходимы высококлассные специалисты, исследователи и создатели инноваций. Новый формат аспирантуры — наш шаг к сближению науки и продуктового подхода, теории и практики. Мы будем делиться накопленной экспертизой, опытом ведущих практиков и технологическими мощностями, чтобы аспиранты могли проводить исследования в условиях реальных продуктовых задач», — сказала директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Аспиранты будут проводить совместные эксперименты с командами сервисов и в ходе обучения решать реальные продуктовые задачи. Например, они будут улучшать и дообучать языковые модели, в том числе YandexGPT, повышать безопасность автономного транспорта и разрабатывать методы применения ИИ в промышленности и в других областях.

«Следующее поколение вычислительных моделей в физике, химии и биологии будет разрабатываться на основе нейросетей. Однако сейчас сделать это в университетах невозможно без тесной коллаборации с бигтехами, которые владеют данными, вычислительными ресурсами и базовыми языковыми моделями. В рамках совместной с «Яндексом» аспирантуры ИТМО планирует развивать методологию отраслевой адаптации больших языковых моделей, в том числе на основе мультиагентных технологий, что в перспективе даст толчок развитию отраслевых систем вертикально ориентированного ИИ», — отметил руководитель исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности» ИТМО Александр Бухановский.

«Аспирантура крайне важна для исследовательского университета: например, при установлении контактов с ведущими зарубежными вузами один из главных показателей — количество аспирантов. Запрос на индустриальную аспирантуру есть как у университетов, так и у бизнеса, и мы совместно с «Яндексом» первые, кто запускает такой формат. Есть все основания полагать, что проект будет успешным и сможет быть масштабирован в будущем на другие вузы», — сказал декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.

Ранее «Яндекс» вместе со Сбербанком запустили первый в России бакалавриат AI360/ИИ360 для создателей ИИ-технологий будущего сразу в четырех вузах — ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и в университете Иннополис. Бакалавры будут учиться создавать ИИ-модели, а в дальнейшем смогут стать учеными и продолжать исследования в новой аспирантуре.