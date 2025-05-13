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Аржанцев Иван



13.05.2025 В НИУ ВШЭ будет создан центр подготовки кадров для ИТ-отрасли 1
23.07.2024 «Яндекс», НИУ ВШЭ и ИТМО запустили аспирантуру в области искусственного интеллекта и гранты для молодых ученых 1
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков 1
19.09.2022 МТС научит студентов ВШЭ backend-разработке на Golang 1
06.06.2018 SAS объявила об открытии своей первой в России кафедры на базе ВШЭ 1
14.01.2016 Факультет компьютерных наук Высшей школы экономики объявил о запуске программ дополнительного образования 1
01.08.2014 В «Высшей школе экономики» появился «Факультет олимпиадников» 1
28.04.2014 «Яндекс» открыл факультет на базе НИУ ВШЭ 1
28.04.2014 Новый факультет компьютерных наук ВШЭ начнет работу в сентябре 2014 г. 1
02.04.2014 «Яндекс» и Высшая школа экономики открывают факультет компьютерных наук 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Аржанцев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7664 6
Google LLC 11932 2
SAS Institute 986 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 31 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 39 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
РНФ - Российский научный фонд 108 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 169 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 331 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 4
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
Английский язык 6729 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1139 9
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 67 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 92 5
РАН - Российская академия наук 1923 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 69 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
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