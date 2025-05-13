Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аржанцев Иван
Аржанцев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 39 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
|Кузьминов Ярослав 19 4
|Волож Аркадий 253 2
|Логанов Алексей 1 1
|Филипенков Николай 2 1
|Санина Юлия 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Левин Михаил 7 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Канторович Григорий 1 1
|Воронин Павел 144 1
|Левин Леонид 130 1
|Рыбалко Дмитрий 1 1
|Бухановский Александр 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.