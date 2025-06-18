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МТС и НИУ ВШЭ открывают набор на второй поток магистратуры по искусственному интеллекту

МТС Web Services (MWS), входит в экосистему МТС, и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ объявляют об открытии приема на совместную магистерскую программу «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подача документов на второй поток магистратуры МТС и НИУ ВШЭ начнется 20 июня 2025 г. В рамках программы предусмотрены 30 оплачиваемых мест от МТС Web Services. Обучение будет проходить в очном формате в московском кампусе ВШЭ на реальных кейсах от действующих специалистов компании.

Образовательная программа реализована с учетом актуальных задач индустрии и ориентирована на практическое применение передовых технологий: от больших языковых моделей и генеративных нейросетей до систем компьютерного зрения, видеоаналитики и распознавания речи. В рамках обучения студенты получают доступ к виртуальной инфраструктуре MWS Cloud и выполняют проекты при помощи ресурсов GPU.

Обучение включает в себя математические дисциплины, необходимые для понимания и вдумчивого применения машинного обучения, а также реальные кейсы и изучение прикладных курсов, 70% из которых преподаются действующими специалистами МТС Web Services и MWS AI. Среди новых дисциплин: адаптация больших языковых моделей под задачи бизнеса, продвинутая видеоаналитика, распознавание и синтез речи, обучение на конечных устройствах, технологическое предпринимательство и машинное обучение в бизнесе. В последней дисциплине преподавателями являются Виктор Кантор, советник МТС и основатель школы MLinside, и Никита Зелинский, руководитель центра компетенций Data Science и ML-платформ MWS.

Лучшие студенты получают предложения на стажировку и трудоустройство в компанию МТС Web Services уже в процессе обучения. Также у ребят есть шанс поучаствовать в программах академического обмена и пройти часть обучения за границей.

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«Компетенции - один из ключевых ресурсов, обеспечивающих развитие любой отрасли. ИТ-рынок быстро трансформируется за счет появления новых технологий и ему необходимы кадры, которые оперативно адаптируются к переменам, легко учатся новому, имеют за плечами не только хорошую академическую, но и практическую базу. Именно такую синергию знаний мы стремимся передать студентам нашей магистратуры. Педагоги НИУ ВШЭ закладывают крепкую фундаментальную основу, а ведущие практики МТС обучают ребят на реальных бизнес-кейсах компании с применением технологий, которые сами ежедневно используют. В результате мы выпускаем готовых специалистов, которые не только разбираются в современных технологиях, но и обладают пониманием бизнеса», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

«Факультет компьютерных наук стремится к постоянному развитию образовательных программ на стыке исследований и практики, в том числе в области искусственного интеллекта. Востребованность квалифицированных специалистов этой сферы и интерес к ней продолжает расти — об этом говорят и запросы со стороны индустрии, и число научных работ по темам, связанным с ИИ. Мы отчетливо видим эту динамику и вместе с индустриальными партнерами активно работаем над подготовкой кадров в области искусственного интеллекта. Наша совместная с МТС магистратура дает студентам возможность не только освоить современные технологии, но и поработать над реальными задачами под руководством экспертов отрасли. Они получают актуальные знания и навыки для использования разных методов машинного обучения, а также для создания и внедрения технологических решений. Мы убеждены, что такой формат обучения дает выпускникам сильные академические и прикладные компетенции, необходимые для построения карьеры в динамично изменяющейся цифровой среде», — отметил декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.

По итогам каждой дисциплины собирается обратная связь, которая позволяет адаптировать курсы под запросы студентов и совершенствовать обучение. Абитуриентам предлагается конкурсный формат поступления: портфолио, мотивационное письмо, онлайн-экзамен и собеседование.

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