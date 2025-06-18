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Кантор Виктор
УПОМИНАНИЯ
Кантор Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Максим 108 3
|Аршавский Анджей 31 3
|Григорьева Мария 25 3
|Шуваев Ярослав 10 3
|Хрупова Елена 5 3
|Безуглова Марина 3 3
|Воронин Павел 151 3
|Казаков Антон 3 2
|Лаконцев Дмитрий 23 2
|Кайрова Ольга 3 2
|Порубов Виталий 6 2
|Колесников Евгений 17 2
|Шишкин Сергей 9 2
|Молодых Владимир 29 2
|Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 2
|Мазур Николай 8 2
|Ханин Александр 49 2
|Елизаров Артем 18 2
|Черешнев Евгений 22 2
|Степаненко Антон 12 2
|Карпов Анатолий 25 2
|Бабушкин Валерий 2 2
|Крестьянова Татьяна 17 1
|Каткевич Алексей 1 1
|Воронцов Константин 17 1
|Князев Николай 5 1
|Бугайченко Дмитрий 2 1
|Бурнаев Евгений 22 1
|Драль Алексей 4 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Тузмухаметов Эльдар 2 1
|Попова Александра 10 1
|Баулин Александр 8 1
|Жуков Алексей 5 1
|Хахунов Алексей 2 1
|Павленко Антон 16 1
|Гаврилов Антон 19 1
|Седелев Олег 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11314 2
|Forbes - Форбс 866 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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