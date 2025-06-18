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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кантор Виктор


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 МТС и НИУ ВШЭ открывают набор на второй поток магистратуры по искусственному интеллекту 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 1
29.03.2024 Новая антифрод-платформа МТС поможет банкам защитить татарстанцев от мошенников 1
22.03.2024 BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией 1
14.03.2024 МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными 1
01.12.2023 Центр Big Data МТС открыл исходный код для создания графовых нейросетей 1
24.11.2023 Центр Big Data МТС разработал новый антифрод-сервис для маркетплейсов 1
03.11.2023 Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети 1
17.10.2023 МТС запускает бесплатную Школу аналитиков данных 1
16.08.2023 МТС запустила умный определитель номера с защитой от спама 1
21.07.2023 Аналитика Big Data МТС: аналог Twitter не заинтересовал россиян 1
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
11.11.2022 МТС объявляет о партнерстве с компанией Rubbles 1
19.03.2021 МТС назначила директора центра Big Data 2
18.02.2019 Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет» 1
30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей 1
23.10.2018 II Российский форум по системам искусственного интеллекта (RAIF) 1
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
01.10.2018 CNews приглашает на второй Российский форум по системам искусственного интеллекта 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Кантор Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13310 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 4
NetApp - Network Appliance 640 4
Huawei 4037 4
IBM - International Business Machines Corp 9478 4
Accenture plc 686 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8923 3
Cisco Systems 5160 2
iPavlov - Айпавлов 9 2
Dbrain - Дибрейн 26 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5049 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Microsoft Corporation 24884 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
IBM Global Markets 1 1
Проектная практика 48 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
Yandex - Яндекс 7803 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 179 1
Rubbles - Раблз 33 1
X Corp - Twitter 2884 1
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 14 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 4
Лента - Утконос 177 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 3
Ак Барс Банк 274 3
АльфаСтрахование СГ 331 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1464 2
Coursera 57 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 1
Альфа-Банк 1801 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 42 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1041 1
Газпром - МТС Live Холл 12 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4988 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6927 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5379 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15199 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 11
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2487 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6010 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6029 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5043 1
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Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 196 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1729 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11314 2
Forbes - Форбс 866 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 69 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1163 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 335 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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