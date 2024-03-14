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МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными

МТТ, российский провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, объявил о переходе на платформу МТС DataOps для улучшения процессов работы с данными и повышения эффективности использования информации как в собственных бизнес-процессах, так и в сервисах, предоставляемых клиентам.

Внедрение DataOps позволяет оптимизировать процессы управления, повысить безопасность при работе с данными и ускорить вывод на рынок новых продуктов и сервисов.

На платформу будут переведены данные по звонкам, SMS, показатели работы системы и инфраструктуры, финансовая отчетность, документы, глубокая аналитика. Это позволит решать задачи продвинутой аналитики в истории звонков и сообщений, создании новых сервисов на основе данных, улучшать превентивный мониторинг услуг, лучше строить продуктовую аналитику.

DataOps (DATA Operations) – это современный подход к управлению данными, объединяющий в себе принципы DevOps и сферу аналитики данных. Этот метод позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы сбора, обработки, хранения и анализа информации, уменьшая время на ее подготовку и повышая качество прогнозов.

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Цифровизация

«Внедрение DataOps позволит МТТ сократить расходы на аналитику, а скорость обработки данных и точность бизнес-прогнозов значительно повысить, – сказал технический директор МТТ Илья Волынкин. – Мы ожидаем, что внедрение методологии DataOps от МТС позволит нам ускорить выпуск продуктов и повысить их качество, расширить функционал текущих продуктов и сервисов компании, увеличить возможность аналитических отчетов по продуктам, улучшить датасеты для повышения качества ML-моделей».

«Развёртывание DataOps даст возможность МТТ использовать свои базы данных в едином контуре без каких-либо ограничений. DataOps Platform универсальный инструмент для работы с данными для компаний из различных отраслей, и на сегодняшний день она используется уже в большинстве сервисов и решений МТС. Уникальность продукта заключается в том, что мы готовы менять его параметры в сжатые сроки с учётом специфики бизнеса», – сказал директор Big Data МТС Виктор Кантор.

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