Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС DataOps Platform
Главное преимущество DataOps Platform — возможность продуктовых команд самостоятельно работать с данными, не требуя при этом привлечения полноценной команды разработчиков. Это способствует ускорению процессов, экономии средств и инновационному развитию продуктовой линейки. Замена импортных Data-сервисов на DataOps Platform позволяет безопасно и быстро перенести все продукты, работающие с данными, на собственную платформу.
УПОМИНАНИЯ
МТС DataOps Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 159 2
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Кулик Вадим 190 1
|Кантор Виктор 20 1
|Тарнавский Виктор 5 1
|Волынкин Илья 3 1
|Воробьева Оксана 5 1
|Деверилин Павел 34 1
|Толокнов Андрей 22 1
|Шпак Василий 251 1
|Панченко Иван 152 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Глазков Александр 146 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Бессарабенко Александр 22 1
|Непомящий Алексей 1 1
|Винокуров Евгений 15 1
|Бартенев Максим 1 1
|Бодин Дмитрий 1 1
|Врацкий Андрей 152 1
|Иодковский Станислав 97 1
|Приклонская Анна 9 1
|Иванов Михаил 109 1
|Фогельсон Виктор 27 1
|Харитонов Дмитрий 62 1
|Безбогов Сергей 58 1
|Кузякина Анна 28 1
|Албычев Александр 168 1
|Сергеев Сергей 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.