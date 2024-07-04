МТС DataOps Platform

Главное преимущество DataOps Platform — возможность продуктовых команд самостоятельно работать с данными, не требуя при этом привлечения полноценной команды разработчиков. Это способствует ускорению процессов, экономии средств и инновационному развитию продуктовой линейки. Замена импортных Data-сервисов на DataOps Platform позволяет безопасно и быстро перенести все продукты, работающие с данными, на собственную платформу.