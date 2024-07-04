Разделы

МТС DataOps Platform


Главное преимущество DataOps Platform — возможность продуктовых команд самостоятельно работать с данными, не требуя при этом привлечения полноценной команды разработчиков. Это способствует ускорению процессов, экономии средств и инновационному развитию продуктовой линейки. Замена импортных Data-сервисов на DataOps Platform позволяет безопасно и быстро перенести все продукты, работающие с данными, на собственную платформу.

УПОМИНАНИЯ


Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
20.06.2024 DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года» 1
14.03.2024 МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными 2
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 1
27.02.2023 МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 440 2
Yandex - Яндекс 8091 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
ИТ Гильдия 5 1
Microsoft Corporation 25046 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 281 1
Diasoft - Диасофт 985 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 36 1
SAP SE 5383 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
Примо РПА 16 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 92 1
Naumen - Наумен 666 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 156 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 32 1
Газпром ЦПС 31 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 37 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
ГПБ - Газпромбанк 1143 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Почта России ПАО 2211 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Газпром нефть 650 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
Газпром ПАО 1385 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Федеральное казначейство России 1843 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 2
DevOps - Development и Operations 999 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1965 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 400 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 383 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 227 2
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 113 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
ВТБ Бизнес 48 1
OpenAI ChatGPT 460 1
МТС Big Data 299 1
Google Go - Golang - Язык программирования 88 1
Сбер - DTaaS 2 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Booking.com 116 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Технос-К - Сакура PRO 33 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 16 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 99 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
МТС - The Platform - Front Platform 3 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 55 1
Примо РПА - Primo RPA 42 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 1
Atlassian - Confluence 140 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 67 1
Лаб СП - Integration Gears 7 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
ВТБ Pro 5 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Воронин Павел 159 2
Трофимов Дмитрий 41 1
Кулик Вадим 190 1
Кантор Виктор 20 1
Тарнавский Виктор 5 1
Волынкин Илья 3 1
Воробьева Оксана 5 1
Деверилин Павел 34 1
Толокнов Андрей 22 1
Шпак Василий 251 1
Панченко Иван 152 1
Мельникова Алиса 96 1
Глазков Александр 146 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Бессарабенко Александр 22 1
Непомящий Алексей 1 1
Винокуров Евгений 15 1
Бартенев Максим 1 1
Бодин Дмитрий 1 1
Врацкий Андрей 152 1
Иодковский Станислав 97 1
Приклонская Анна 9 1
Иванов Михаил 109 1
Фогельсон Виктор 27 1
Харитонов Дмитрий 62 1
Безбогов Сергей 58 1
Кузякина Анна 28 1
Албычев Александр 168 1
Сергеев Сергей 160 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Армения - Республика 2352 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 318 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 200 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Экономический эффект 1158 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Образование в России 2475 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1355 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
HRM - HR брендинг 107 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Финансовый сектор - Банковская тайна 15 1
TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Инновация года - награда 129 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 223 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
CNews AWARDS - награда 534 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
