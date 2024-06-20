Разделы

Бизнес Big Data
|

DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контроля качества и виртуализации данных, а также построения отчётности и многое другое.

Главное преимущество DataOps Platform — возможность продуктовых команд самостоятельно работать с данными, не требуя при этом привлечения полноценной команды разработчиков. Это способствует ускорению процессов, экономии средств и инновационному развитию продуктовой линейки. Замена импортных Data-сервисов на DataOps Platform позволяет безопасно и быстро перенести все продукты, работающие с данными, на собственную платформу.

В МТС платформа смогла заменить весь технологический стек по работе с данными. Благодаря применению DataOps время обработки и передачи информации было сокращено до нескольких секунд, что позволило значительно увеличить эффективность работы с данными. Кроме того, снижение расходов на поддержку и лицензии вендорских решений оценивается в 1,5 млрд руб. в год, что свидетельствует о значительной экономической эффективности и выгоде от использования этой платформы. В настоящий момент на решение переведено 92% продуктов экосистемы МТС, таких как «МТС Маркетоло»г, «МТС Trave»l, Kion и другие.

Как автоматизировать рутину с помощью роботов и ИИ: опыт, советы, цифры и факты
Маркет

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024