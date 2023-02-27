МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о переходе платформы по работе с данными на собственную платформу DataOps Platform, которая полностью заменит иностранные решения. Разработанное ПО в несколько раз ускоряет вывод новых продуктов на рынок, а потенциальная экономия на работе с данными благодаря внедрению DataOps Platform оценивается в миллиард рублей до 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

DataOps Platform обеспечивает продукты экосистемы современными инструментами для потребления, хранения, преобразования, визуализации, распространения, контроля качества и безопасности данных, при этом сокращает время на обработку и передачу информации от нескольких дней до нескольких секунд. DataOps Platform играет ключевую роль в центральной платформе экосистемы МТС The Platform, обеспечивает основные процессы data governance для всей экосистемы и является важнейшим элементом технологической стратегии МТС.

Переход экосистемы МТС на новую платформу для работы с данными позволил решить вопрос зависимости от решений иностранных вендоров. Импортозамещение ранее используемых data-сервисов позволит МТС безопасно и в короткие сроки перенести все продукты экосистемы, работающие с данными, на собственную платформу DataOps. В первую очередь на платформу перейдут клиентские и коммерческие данные, показатели работы системы и инфраструктуры, финансовая отчетность, документы, глубокая аналитика.

Платформа используется в ключевых продуктах экосистемы: «МТС маркетолог», МТС Travel и других сервисах МТС. Более 1000 аналитиков МТС, data-специалистов и инженеров уже используют DataOps Platform в ежедневной работе. Внедрение DataOps Platform в ИТ-ландшафт МТС и переход на self-service модель работы с данными позволили в три раза сократить расходы на содержание централизованных аналитических команд и повысить производительность в пять раз. При этом качество и точность прогнозов при использовании DataOps Platform повысилась до 95%.

Стандартизированный инструментарий DataOps Platform для работы с данными снижает совокупную стоимость владения и управления информацией в масштабе всей экосистемы МТС. Он обеспечивает синергию всех платформенных сервисов внутри компании.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

«Основная цель перехода экосистемы МТС на DataOps Platform — это, во-первых, возможность самостоятельно, быстро и легко командам работать с данными экосистемы. И во-вторых, это возможность обеспечить связанность экосистемы за счет единых данных. В то же время DataOps Platform гарантирует повышение доступности и качества данных. На сегодняшний день это решение используется внутренними командами МТС, но мы допускаем возможность внедрения нашей системы в продукты и компании на внешнем рынке», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов