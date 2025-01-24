Эффективность по Парето Парето-оптимум Pareto efficiency Pareto improvement
Эффективность по Парето и организации, системы, технологии, персоны:
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
|Ассоциация менеджеров 91 1
|Будин Алексей 22 2
|Воронин Павел 136 2
|Мякишева Марина 84 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Эйгес Павел 97 1
|Егоров Владимир 82 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Панченко Иван 138 1
|Малышев Сергей 83 1
|Кулик Вадим 180 1
|Иванов Сергей 388 1
|Морозов Сергей 59 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Шарак Андрей 62 1
|Никитин Сергей 72 1
|Раевский Алексей 76 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Новикова Елена 88 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Ульянов Николай 112 1
|Алешин Владимир 20 1
|Калаев Дмитрий 21 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Мелехин Иван 24 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Черникова Алевтина 40 1
|Борисов Алексей 27 1
|Ежов Василий 42 1
|Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
|Урусов Виктор 127 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Forrester Research 821 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
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