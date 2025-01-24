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Индексная книга (каталог) CNews*
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Эффективность по Парето Парето-оптимум Pareto efficiency Pareto improvement



24.01.2025 Innostage разрабатывает «умного» помощника «Инна» для расследования инцидентов и усиления киберзащиты компаний 1
22.11.2024 Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных 1
07.11.2024 «Группа Астра» опубликовала открытый курс по ALD Pro для Windows-администраторов 1
25.09.2024 Только 22% промышленных компаний заместили ПО для работы с данными более чем на 70% 1
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
Андрей Шарак, WinByte: Как минимум еще пять лет будет сохраняться высокий спрос на поддержку SAP 1
23.08.2023 Антон Чунаев, Selectel: о настоящем и будущем высокопроизводительных вычислений, видеокартах и рынке ML 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
30.05.2022 Найти и отключить: стратегия поиска скрытых возможностей ИТ-инфраструктуры 1
24.05.2022 Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов 1
27.11.2017 Тестирование ПО: когда обращаться за помощью к консультантам 1
13.11.2017 Индустрия 4.0 обрастает мифами 1
02.03.2017 AnyChart открыла код JavaScript библиотек для визуализации данных в рамках релиза 7.13.0 1
31.05.2016 «Волга-Днепр» применила ПК pSeven для решения ряда аэродинамических задач 2
27.11.2014 Рынок информационной безопасности стоит на пороге рождения новой парадигмы защиты данных 1
14.08.2014 МИСиС создал программу для всестороннего 3D-анализа рынков, компаний и регионов 1
11.08.2011 Олег Карпицкий: Партнеру и вендору очень важно смотреть в глаза друг другу 1
23.11.2009 Эксперты о рынке BPM: взлет на фоне спада 1
15.10.2009 Оптимизация расходов на СЭД: подрядчики знают, как сэкономить 1
25.09.2008 Блоггеры связаны через четыре рукопожатия 1
13.03.2008 Дорожный трафик подтверждает закон Парето 1
28.12.2007 «Инталев» помогает оптимизировать процессы логистики в «Винфорт» 1
22.09.2006 PLM в России: что сдерживает средний бизнес? 1
11.11.2005 Российские CIO за минимизацию рисков 1
18.10.1999 StatSoft Russia приглашает на семинар по промышленной статистике 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Эффективность по Парето и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5279 3
Yandex - Яндекс 7351 3
Microsoft Corporation 24632 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Google LLC 11785 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
8219 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 2
EleWise - Элевайз Проджект 24 2
МегаФон 8829 1
Intel Corporation 12198 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Softline - Софтлайн 2816 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Oracle Corporation 6691 1
Autodesk 609 1
GitHub 818 1
Информзащита 758 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Крок - Croc 1777 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Directum - Директум 1092 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Selectel - Селектел 386 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Газпром нефть 619 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Группа Самолет 72 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Ассоциация менеджеров 91 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 5
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 2
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Microsoft Windows 15666 3
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Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
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Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
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SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
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Швеция - Королевство 3620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 1
Китай - Тайвань 3986 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Нидерланды 3519 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Италия - Милан 161 1
США - Колорадо 381 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Норвегия - Осло 118 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 4
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 831 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 2
Английский язык 6635 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Gartner - Гартнер 3556 2
Forrester Research 821 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
CNews Инновация года - награда 111 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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