Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Курьянов Сергей


03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
15.08.2016 ECMGroup.Pro представила модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP 1
23.03.2016 «ДоксВижн» и Postgres Professional стали технологическими партнёрами 1
18.11.2015 Конвергентная платформа «Скала-Р» и СДУ «Приоритет» на базе платформы Docsvision протестированы на совместимость 1
28.07.2015 «ДоксВижн» и Depo Computers представили специальные конфигурации серверов Depo Storm для Docsvision 1
08.07.2015 «Альфа-Информ» — новый участник партнерской сети Docsvision 1
09.12.2013 Как организовать безбумажный юридически значимый документооборот 1
12.11.2013 «ДоксВижн» и SAP анонсировали функциональность интеграции Docsvision и SAP Business One 1
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными 1
18.04.2013 Вышла новая версия платформы Docsvision 5 1
18.03.2013 Интеграция СЭД: разбираем узкие места 4
14.03.2013 Новый релиз платформы Docsvision 5 выйдет в апреле 1
15.01.2013 Мобильные решения для совместной работы: "гигантам" придется потесниться? 1
19.12.2012 IDC определило лидеров ECM в России. Специалисты не согласны 1
15.11.2012 Приговор аналитиков: ЭЦП не нужна 1
09.10.2012 Gartner не пускает Microsoft и IBM в лидеры рынка WCM 1
04.09.2012 Почему бизнес охладел к MS SharePoint? 1
20.07.2012 Рынок СЭД не намерен гнаться за MS Office 2013 2
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 3
12.04.2012 Может ли ECM быть ИТ-сердцем компании? 2
06.04.2012 ИТ добрались до уничтожения документов 1
02.04.2012 Мобильная СЭД: для всех или только для избранных? 3
29.03.2012 Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию 1
26.03.2012 СМБ начали выигрывать битву за эффективный документооборот 1
20.03.2012 Конференция AIIM: каким быть рынку ECM? 1
15.02.2012 Пользователи Microsoft SharePoint не заботятся о ИБ? 1
27.01.2012 Новое исследование ЕСМ-рынка ошарашило российские компании 1
12.12.2011 ПО для бизнеса: СМБ верит СЭД 1
01.11.2011 Gartner расставил по местам ECM-игроков 2
20.10.2011 ИТ-рецепты от "глухоты": чиновникам придется пошевелиться 1
30.09.2011 Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка 1
30.09.2011 Бизнесу не нужна совместная работа в Enterprise 2.0 1
26.08.2011 Дорастут ли российские СЭД до ECM? 2
18.08.2011 Аналитики разобрались в мобильных продуктах для совместной работы с документами 1
25.07.2011 Нужен ли России британский ECM-стандарт? 1
11.07.2011 Microsoft SharePoint не воспринимают как СЭД 1
30.06.2011 Внедрение СЭД: "облачное" ПО обойдется дороже? 1

Публикаций - 147, упоминаний - 191

Курьянов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 41
OpenText 160 26
АйТи 751 23
Docsvision - ДоксВижн 772 9
SAP SE 3211 8
Летограф - Letograf 63 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
3733 3
CompanyMedia 110 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
IBM 3537 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
ELMA 106 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
Крок 1219 1
Google LLC 7144 1
ЭОС - Электронные офисные системы 984 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 3
СтройТрансНефтеГаз 7 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Полипластик 11 2
Россети ПАО 168 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Администрация Президента РФ 267 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Безопасный город 347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Microsoft SharePoint Server 103 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 5
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 4
Google Android 10750 3
OpenText Documentum 189 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
Microsoft Excel 436 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows 852 2
SQL - Язык программирования 432 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Docsvision ECM 21 2
SAP Business One - SAP B1 58 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Обращения граждан 37 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 1
Cisco Webex 107 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iOS 5741 1
Linux OS 4253 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
1С:Документооборот 78 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Ипатов Вадим 80 44
Храмцовская Наталья 38 8
Липич Григорий 48 8
Коновалов Роман 20 3
Горшков Павел 6 3
Гафаров Евгений 5 3
Потемин Павел 7 3
Котов Виталий 38 3
Земской Николай 14 3
Кастильо Игорь 24 3
Суровцева Евгения 5 3
Теличева Наталья 125 2
Скрипко Елена 2 2
Горбунов Денис 14 2
Черепов Илья 2 1
Горбатько Александр 90 1
Аитов Тимур 47 1
Мякишева Марина 84 1
Лебедев Антон 28 1
Макаров Станислав 111 1
Руднев Александр 4 1
Токарева Мария 1 1
Сунгуров Андрей 14 1
Рыжкин Денис 3 1
Потемкин Павел 1 1
Соболева Наталья 5 1
Матвеев Дмитрий 2 1
Тумарев Владимир 3 1
Макаренко Екатерина 2 1
Палюх Юрий 15 1
Гузев Иван 12 1
Веригин Илья 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 15
Европа 3745 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 6
Европа Западная 612 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - Владивосток 864 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Япония 2778 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Украина 3361 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Восточная Европа 1676 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Казахстан - Республика 2627 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
CNews Analytics 1988 8
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
Docflow 58 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759099, в очереди разбора - 662789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще