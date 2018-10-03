Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Курьянов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 191
Курьянов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11060 41
|OpenText 160 26
|АйТи 751 23
|Docsvision - ДоксВижн 772 9
|SAP SE 3211 8
|Летограф - Letograf 63 5
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
|1С 3733 3
|CompanyMedia 110 2
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
|IBM 3537 1
|Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
|ELMA 106 1
|VK - Mail.ru Group 2483 1
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
|Крок 1219 1
|Google LLC 7144 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 984 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 17
|Ипатов Вадим 80 44
|Храмцовская Наталья 38 8
|Липич Григорий 48 8
|Коновалов Роман 20 3
|Горшков Павел 6 3
|Гафаров Евгений 5 3
|Потемин Павел 7 3
|Котов Виталий 38 3
|Земской Николай 14 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Суровцева Евгения 5 3
|Теличева Наталья 125 2
|Скрипко Елена 2 2
|Горбунов Денис 14 2
|Черепов Илья 2 1
|Горбатько Александр 90 1
|Аитов Тимур 47 1
|Мякишева Марина 84 1
|Лебедев Антон 28 1
|Макаров Станислав 111 1
|Руднев Александр 4 1
|Токарева Мария 1 1
|Сунгуров Андрей 14 1
|Рыжкин Денис 3 1
|Потемкин Павел 1 1
|Соболева Наталья 5 1
|Матвеев Дмитрий 2 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Макаренко Екатерина 2 1
|Палюх Юрий 15 1
|Гузев Иван 12 1
|Веригин Илья 28 1
|CNews Analytics 1988 8
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
|ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759099, в очереди разбора - 662789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759099, в очереди разбора - 662789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru