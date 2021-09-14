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Семенов Александр


14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft 1
30.03.2021 «Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики 1
04.01.2021 Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1
26.12.2019 «Касперский» работает над первым в России чипом для ускорения искусственного интеллекта 1
07.06.2019 Определите нишу, которую займете в новом цифровом мире 4
17.04.2019 «Корус Консалтинг» и Excellis Health Solutions помогут отечественной фармацевтике 1
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 3
04.12.2018 «Корус консалтинг» предложил интеграционное решение по маркировке продукции для ритейлеров, дистрибуторов и производителей 1
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 1
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 2
24.04.2018 Почему Реестр российского ПО так и не смог запустить в стране импортозамещение 1
21.03.2018 «Корус Консалтинг» организует юридически значимый документооборот для своих клиентов 1
02.08.2017 В России впервые восстановили зрение при помощи бионического протеза глаз 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 3
24.04.2017 В Yota назначен новый директор макрорегиона «Москва» 5
11.10.2016 Российские команды прошли в финал международных соревнований ассистивных технологий 1
19.09.2016 Сборная России примет участие в Первом международном «Кибатлоне» 1
29.02.2016 Выручка «Корус Консалтинга» по итогам 2015 г. выросла на 85% 1
06.04.2015 «Ростех» задумал создать медицинские аналоги GetTaxi, Viber и Booking.com 1
11.03.2015 Выбраны лучшие работы Всероссийского конкурса рисунка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
02.02.2015 Из Минкомсвязи уволился главный по юзабилити 1
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP 1
22.12.2014 Интеграция – главная ИТ-услуга для госсектора 2
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
14.11.2014 Президент «Корус Консалтинг» устроился в ИТ-компанию «Ростеха» 6
15.04.2014 Бывший глава российского офиса Columbus назначен генеральным директором «Корус Консалтинг» 2
09.04.2014 ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning 1
24.03.2014 Крест на американском «железе» и ПО: Что думают ИТ-компании и чиновники 1
20.03.2014 Выручка консалтинговых подразделений «Корус Консалтинга» в 2013 г. увеличилась на 6% 1
23.01.2014 «Carcade Лизинг» автоматизировал продажу и сопровождение лизинговых сделок с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 Госсектор: куда уходят растущие ИКТ-бюджеты 2
25.09.2013 2013 год: от “раздвоения” вертикали к ИТ “по диагонали” 1
25.09.2013 Строительство СМЭВ: сроки и последствия 1
22.09.2013 Регионы не торопятся подключаться к СМЭВ 1
22.09.2013 СМЭВ в регионах работает по принципу диода 2
25.06.2013 «Корус Консалтинг» создает центр компетенции по решениям для электронной коммерции 1

Публикаций - 69, упоминаний - 99

Семенов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Корус Консалтинг ГК 807 13
Microsoft Corporation 11127 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
SAP SE 3216 7
АйТи 752 6
Ростех - Ростехнологии 2230 4
OpenText 160 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Google LLC 7161 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
РТЛабс 145 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
3761 2
DiState - ДиСтэйт 6 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Базальт СПО 206 2
Saprun - Сапран групп 38 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Samsung Electronics 5702 1
Columbus - Колумбус 125 1
НейроЧат 2 1
Астерос - Asteros 531 1
Лантер 32 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Neurotrend - Нейротренд 3 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Прогноз 197 1
Моторика 12 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Сенсор-Тех Лаборатория 8 1
Регионком 31 1
Neurobotics - Нейроботикс 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Армада 277 1
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Почта России ПАО 1574 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 1
Traft - Трафт 23 1
Virgin Hyperloop 6 1
Excellis Health Solutions 1 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Славянка ГК 18 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
САФ-Нева 4 1
Кораблик 33 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Северсталь ПАО 204 1
Visa International 1346 1
Аэрофлот 493 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
eBay Inc 531 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
Президент Российской Федерации 1441 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
Правительство Москвы 653 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Правительство РФ 2207 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Президента РФ 269 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
Головная гарнитура - комплект из наушников и микрофона 27 1
ПЭП - Простая электронная подпись 9 1
Окулография - Окулографический интерфейс - отслеживание глаз, трекинг глаз - айтрекинг - Eye-Tracker - Eye Tracking Applications 1 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Apple iOS 5742 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google Android 10751 2
Booking.com 75 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Microsoft Dynamics For Field Service 2 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
Microsoft Windows 854 1
SAP SmartSAP.com 1 1
Java - Язык программирования 1178 1
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 8 1
Korus Forecast 9 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
IBM Cognos BI 143 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Dynamics For Sales 4 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Exchange 683 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Rakuten Viber 429 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Terrasoft Creatio 44 1
Ипатов Вадим 80 6
Никифоров Николай 1126 5
Путин Владимир 1828 3
Щеголев Игорь 676 2
Сафронов Роман 33 2
Сивидов Алексей 31 2
Ефимов Альберт 37 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Грачев Кирилл 4 2
Кузнецов Евгений 32 2
Хилов Павел 15 2
Бегтин Иван 48 2
Смирнов Алексей 142 2
Черненко Андрей 37 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Яцеленко Николай 12 1
Ведев Дмитрий 16 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Красилов Дмитрий 7 1
Рубанов Владимир 61 1
Агафонов Андрей 19 1
Фабер Елена 2 1
Головачев Михаил 16 1
Кулешов Денис 9 1
Дей Марья 7 1
Мишустин Михаил 302 1
Яковлева Татьяна 1 1
Каплан Александр 3 1
Носков Константин 201 1
Сапельников Сергей 100 1
Акимов Максим 167 1
Храмцовская Наталья 38 1
Клочков Алексей 25 1
Ковнир Евгений 71 1
Сергунина Наталья 163 1
Свердлов Денис 163 1
Бойко Елена 151 1
Ахмеров Тимур 73 1
Усманов Алишер 241 1
Евраев Михаил 222 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 7
Европа 3774 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - ПФО - Казань 1520 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Краснодар 1040 2
Швейцария - Цюрих 105 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Казахстан - Республика 2641 2
Украина 3378 2
Восточная Европа 1682 1
Япония 2802 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Ставрополь 274 1
Россия - Амурская область 321 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Благовещенск 88 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Армения - Республика 689 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Южная Корея - Республика 1465 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 986 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1991 5
IDC - International Data Corporation 2724 1
Gartner 2194 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
comScore 226 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766378, в очереди разбора - 670063.
Создано именных указателей - 46354.
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