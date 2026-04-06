Индексная книга (каталог) CNews*
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Семенов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 166, упоминаний - 170
Семенов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Чурсин Дмитрий 87 40
|Добровинский Александр 48 40
|Климов Андрей 88 40
|Александров Александр 86 40
|Булгаков Кирилл 133 40
|Стоянов Алексей 56 40
|Тятюшев Максим 215 40
|Рустамов Рустам 548 40
|Натрусов Артем 313 40
|Шадаев Максут 1210 40
|Сивцев Илья 174 35
|Спирин Антон 88 34
|Леонов Алексей 96 33
|Сазонов Максим 41 33
|Гуренков Михаил 41 33
|Ульянов Николай 176 29
|Евдокимов Игорь 61 29
|Карпов Роман 80 29
|Ульянычев Матвей 47 29
|Сельдемиров Александр 56 29
|фон Розен Александр 45 29
|Меркулов Сергей 48 19
|Долгов Александр 44 18
|Гузовский Денис 79 17
|Бурилов Андрей 117 17
|Гаврилов Евгений 55 17
|Маркова Светлана 43 17
|Сергеева Наталья 50 17
|Лукавенко Олег 48 17
|Иванец Евгений 40 17
|Сотин Денис 216 17
|Григоренко Вадим 58 16
|Чудинов Дмитрий 103 16
|Сергеев Сергей 179 16
|Колесов Александр 63 16
|Федоров Алексей 142 15
|Мельникова Алиса 100 15
|Катамадзе Анна 133 15
|Уткин Владислав 47 15
|Киселев Сергей 70 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.