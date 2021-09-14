Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Семенов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 99
Семенов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Ипатов Вадим 80 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Путин Владимир 1828 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Сафронов Роман 33 2
|Сивидов Алексей 31 2
|Ефимов Альберт 37 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Грачев Кирилл 4 2
|Кузнецов Евгений 32 2
|Хилов Павел 15 2
|Бегтин Иван 48 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Черненко Андрей 37 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Ведев Дмитрий 16 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Красилов Дмитрий 7 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Фабер Елена 2 1
|Головачев Михаил 16 1
|Кулешов Денис 9 1
|Дей Марья 7 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Яковлева Татьяна 1 1
|Каплан Александр 3 1
|Носков Константин 201 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Акимов Максим 167 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Клочков Алексей 25 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Свердлов Денис 163 1
|Бойко Елена 151 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Усманов Алишер 241 1
|Евраев Михаил 222 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1991 5
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Gartner 2194 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Forrester Research 386 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|comScore 226 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766378, в очереди разбора - 670063.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766378, в очереди разбора - 670063.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru