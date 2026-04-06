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Индексная книга (каталог) CNews*
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Семенов Александр

СОБЫТИЯ


06.04.2026 Выручка «Корус Консалтинг» за 2025 г. выросла на 19% 1
10.12.2025 «Галактика» и «Корус Консалтинг» объединились для цифровой трансформации бизнеса 1
Рынок ИТ: итоги 2022 1
31.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности 1
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
27.05.2025 На российский рынок выходит лаборатория инноваций SoL Lab 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
12.05.2025 Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
12.03.2025 ГК «Корус Консалтинг» нарастила выручку от ИТ-услуг на 19% за 2024 год 1
10.03.2025 В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию 1
20.02.2025 Долгосрочные ИТ-тренды: чего ждет отрасль за горизонтом 2025 года 1
20.02.2025 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2025 г. по версии CNews 1
04.02.2025 ГК «КОРУС Консалтинг» создала дочернюю компанию для развития решений по аналитике данных 1
21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
12.09.2024 «КОРУС Консалтинг» примет участие в создании отечественной ERP-системы 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
15.07.2024 «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1

Публикаций - 166, упоминаний - 170

Семенов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 131
9594 54
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 40
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
Ред Софт - Red Soft 1236 40
Neoflex - Неофлекс 257 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 29
Microsoft Corporation 25775 22
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 16
Biocad - Биокад 95 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 15
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 12
Ростелеком 10948 12
Рексофт - Reksoft 488 12
SAP SE 5601 11
Oracle Corporation 7074 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
TerraLink - ТерраЛинк 292 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 8
InterTrust - ИнтерТраст 336 7
Yandex - Яндекс 9216 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
АйТи 1519 7
Google LLC 12690 6
БАРС Груп 579 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Alfresco Software 156 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 44
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 42
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Силовые машины 166 40
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 40
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 40
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 40
Шереметьево Хэндлинг 50 29
Агроэко ГК 45 26
Почта России ПАО 2370 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 19
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 16
Восток-Сервис ГК 57 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
Газпром бурение 62 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 14
Русагро Группа Компаний 379 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 12
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 12
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 11
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 11
Синара Банк - ДелоБанк 69 11
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 58
Федеральное казначейство России 1949 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФРИИ Акселератор 59 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 99
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 68
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 44
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 42
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 42
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 41
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 28
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 20
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 17
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 14
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Axiom JDK СЗИ 175 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 40
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Linux OS 11533 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
Microsoft Dynamics CRM 564 6
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 5
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 4
Корус Консалтинг - Sellty 33 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple iPad 4012 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Office 4170 3
Apple - App Store 3109 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Microsoft Azure 1526 3
Чурсин Дмитрий 87 40
Добровинский Александр 48 40
Климов Андрей 88 40
Александров Александр 86 40
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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