ГК «КОРУС Консалтинг» создала дочернюю компанию для развития решений по аналитике данных

ГК «КОРУС Консалтинг» выделила в дочернюю компанию направление по созданию и внедрению аналитических решений. Новая компания под брендом «Дар» продолжит наращивать экспертизу в области аналитики данных и удерживать фокус на разработке комплексных систем бизнес-аналитики, фабрик и платформ данных, процессов управления данными, в том числе с применением ИИ и Big Data. Об этом CNews сообщили представители ГК «КОРУС Консалтинг».

Департамент аналитических решений «КОРУС Консалтинг» с 2015 г. предоставляет российским компаниями услуги, связанный с управлением данными – от создания концепции и внедрения методологии и инструментов Data Governance до разработки комплексных решений бизнес-аналитики, корпоративных хранилищ данных и дата-платформ. Кастомизированные решения на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения помогают клиентам «КОРУС Консалтинг» повышать эффективность своей работы во всех функциональных областях – прогнозировать продажи, повышать лояльность покупателей, проводить мониторинг производственного цикла, повышать эффективность бизнес-процессов и оптимизировать операционные затраты.

Среди технологических партнеров новой компании – ведущие поставщики аналитических решений: Luxms, PIX BI, PIX Robotics, Visiology, Arenadata, Yandex Cloud, FanRuan Software, Datareon, «Гармония», DIS Group и другие.

«"КОРУС Консалтинг" – это платформа для развития людей и компаний. Мы предоставляем успешным командам различные возможности для собственного роста. Наши ресурсы — это уникальная корпоративная культура, отличная репутация, реально работающие технологии управления эффективным ИТ-бизнесом и широкая клиентская база. Команда «Дара» уже зарекомендовала себя как сильный игрок на рынке аналитики данных, и я уверен, что создание новой компании и нового бренда позволят усилить имеющийся фокус и развить уникальные конкурентные преимущества для этого вида бизнеса. Наша стратегия предполагает возможность получения долей и реализацию опционов командам, которые способны расти значительно быстрее рынка и достигать выдающихся результатов. Так мы делаем и в этом случае», – сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг».

«За 10 лет работы на рынке мы сформировали одну из сильнейших команд с экспертизой по управлению данными в таких отраслях, как транспорт и логистика, промышленность, FMCG, ритейл и финансовые услуги, и пополнили клиентский список ведущими российскими и международными компаниями. Для нас важно не только помогать нашим клиентам управлять результативностью, оперативно мониторить деятельность организации, но и повышать уровень работы с данными всех сотрудников. Ключевое для нас – делать максимум для того, чтобы клиент получил ценность от нашей работы, и стать доверенным лицом в будущем», – сказала Елена Лашманова, генеральный директор «Дар».