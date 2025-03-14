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«Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга

ГК «Корус Консалтинг» выпустила на рынок новую компанию под брендом Roxit. Дочернее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под ключ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Специалисты Roxit будут заниматься аудитом и оптимизацией операционной модели бизнеса, построением процессов финансового и кадрового учета, а также помогать компаниям переходить к data-driven методологии управления. В рамках услуг ИТ-консалтинга команда сосредоточится на аудите и разработке ИТ-стратегий, создании дорожных карт локализации и поиска инструментов по сокращению ИТ-затрат. В настоящее время компания формирует свою продуктовую стратегию и ведет переговоры с российскими вендорами. Сейчас в списке партнеров компании «1C», «Бизнес Технологии» (платформа Global ERP), LsFusion, Axenix (платформа In.Plan), Adeptik, HRLink, Bitrix24.

В управленческую команду Roxit вошли выходцы подразделения ERP «Корус Консалтинг». Управляющие партнеры ранее руководили департаментами по созданию и внедрению ERP-решений на базе платформ Microsoft Dynamics AX и «», штат которых насчитывает более 200 человек. В списке реализованных командой проектов – автоматизация операционного контура и управленческого учета в «Галамарт», формирование программы цифровой трансформации для «Рив Гош», а также комплексные проекты по автоматизации в таких компаниях как «Окей», «Азбука Вкуса», Ozon, «Сибирский Цемент», «Яндекс Маркет», Valio и др.

Roxit – это команда экспертов с опытом управления и реализации сложных ИТ-проектов более 15 лет. В команде на данный момент более 30 специалистов – это разработчики, консультанты, бизнес-архитекторы и руководители проектов.

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«Roxit остается частью платформы «Корус Консалтинг», одновременно действуя как независимый игрок ИТ-рынка. Это позволит новой команде оперативно реагировать на внешние изменения и сфокусироваться на развитии отраслевых практик, а группе компаний поможет усилить практику ИТ-консалтинга и расширить продуктовый портфель новыми востребованными решениями», – отметил генеральный директор ГК «Корус Консалтинг» Александр Семенов.

«Мы видим, что современный рынок требует не только точечного внедрения ИТ-решений, но и комплексного подхода – от формирования стратегий до получения видимых бизнес-результатов через технологии. Крупные компании больше не хотят разделять консалтинг и реализацию конкретных проектов и ищут ИТ-партнера, который сможет предложить комплексный подход. Roxit отвечает на эту потребность рынка, предлагая профессиональное сопровождение на всем пути трансформации бизнеса: от формирования стратегии, планирования до реализации», – сказала Ксения Роднова, генеральный директор Roxit.

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