Бизнес Технологии
«Бизнес Технологии» – один из разработчиков ИТ-решений и поставщик услуг в области цифровой трансформации бизнеса. Компания разрабатывает российскую ERP-систему Global, бизнес-приложения и платформу Global-FrameWork для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговлей, персоналом, документооборотом. В клиентскую базу компании входят предприятия машиностроительной, судостроительной отрасли, предприятия электроэнергетики, торговые компании, пищевые и промышленные производства. Программные продукты, создаваемые компанией, включены в реестр российского программного обеспечения и соответствуют требованиям импортозамещения.
Бизнес Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Яппаров Тагир 103 1
|Петров Алексей 34 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Касимов Игорь 17 1
|Казарин Станислав 175 1
|Демидов Денис 4 1
|Шабанов Андрей 10 1
|Шкиль Андрей 1 1
|Кордюков Андрей 1 1
|Саяпин Алексей 1 1
|Туриков Артем 1 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Якобсон Игорь 2 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Санто Михаил 2 1
|Дейнеко Виктор 1 1
|Елина Марина 1 1
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