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Бизнес Технологии

Бизнес Технологии

«Бизнес Технологии» – один из разработчиков ИТ-решений и поставщик услуг в области цифровой трансформации бизнеса. Компания разрабатывает российскую ERP-систему Global, бизнес-приложения и платформу Global-FrameWork для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговлей, персоналом, документооборотом. В клиентскую базу компании входят предприятия машиностроительной, судостроительной отрасли, предприятия электроэнергетики, торговые компании, пищевые и промышленные производства. Программные продукты, создаваемые компанией, включены в реестр российского программного обеспечения и соответствуют требованиям импортозамещения.


03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы 1
23.01.2024 «Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP 1
25.12.2023 Спрос на технологии ИИ среди госкомпаний и организаций в 2023 г. вырос почти вдвое 1
07.12.2023 Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP 1
12.10.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP 1
19.08.2013 «Бизнес технологии» предложили готовое решение для автоматизации отделов продаж 1
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
15.06.2009 Курганская областная Дума закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 1
03.02.2009 Россия: HRM-системы мигрируют к SaaS 1
20.01.2009 «Бизнес Технологии» автоматизирует работу СНСЗ 1
22.08.2008 «Радар-ММС» автоматизирует производственное планирование на базе Global-Manufacturing 1
06.08.2008 ФКП «Завод им. И.Я. Свердлова» внедряет Global-ERP 1
07.07.2008 ERP-проекты в энергетике и ЖКХ: определена карта лидеров 1
07.04.2008 «Бизнес Технологии» внедрят Global-ERP в «Реал Электрониксе» 1
04.03.2008 Выпущена коробочная версия Global-EAM Express 1
22.02.2008 «Бизнес Технологии» внедрили Global-HRM в ГТК «Россия» 1
21.02.2008 В ГТК «Россия» внедряют систему Global 1
24.07.2007 Global-ERP внедрят в компании «Норд» 1
11.05.2007 CDC расширяет дилерскую сеть на Северном Кавказе 1
27.02.2007 Global-Energy помогает управлять энергосбытом на Удмуртской ЭСК 1
19.02.2007 Global Salary внедрили на ЛАЭС 1
19.10.2006 ЛАТ внедряет ERP-систему Global 1
05.08.2005 Ленинградская АЭС внедряет Global 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Бизнес Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6698 4
SAP SE 5280 3
8237 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
АйТи 1368 2
Компас 20 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 2
Ростелеком 9715 1
Microsoft Corporation 24642 1
Softline - Софтлайн 2824 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
БАРС Груп 545 1
Галактика - Корпорация 1468 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Infor - infor business AG 240 1
Парус Корпорация 552 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 4 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 9 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
СофтЭксперт 47 1
Компьютер НПО 73 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
АйТи-Ойл 35 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
Инфософт ВЦ 23 1
АйТи Бизнес технологии 1 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Лентелефонстрой - Лентелефонстрой-УМ, ЛТС-УМ - Лентелефонстрой-СКС, ЛТС-СКС - Лентелефонстрой-СМУ, ЛТС-СМУ 16 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности 1 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 2
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
ОСК - СНСЗ - Средне-Невский судостроительный завод 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 3 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Кофемания 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 994 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
ФРИИ Инвест 5 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 124 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Федеральное казначейство России 1779 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6681 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 6
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 954 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2807 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5366 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 754 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1441 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12544 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3811 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1698 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3858 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2372 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1899 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 807 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3832 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3168 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 931 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1749 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 511 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2149 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 10
Бизнес Технологии - Global-HRM 4 4
Бизнес Технологии - Global-Salary 4 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 3
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 2
Бизнес Технологии - Global FrameWork 3 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1260 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1056 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
ЭОС Дело-web 209 1
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Terrasoft CRM 25 1
Бизнес Технологии - Global-EAM 2 1
Бизнес Технологии - Global-Energy 1 1
Бизнес Технологии - Global-Stock 1 1
Бизнес Технологии - Global-Manufacturing 1 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Компас ERP - Компас Управление персоналом - Компас HRM-система - Компас Oracle Элит 12 1
Яппаров Тагир 103 1
Петров Алексей 34 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Касимов Игорь 17 1
Казарин Станислав 175 1
Демидов Денис 4 1
Шабанов Андрей 10 1
Шкиль Андрей 1 1
Кордюков Андрей 1 1
Саяпин Алексей 1 1
Туриков Артем 1 1
Потапов Дмитрий 15 1
Якобсон Игорь 2 1
Аникин Дмитрий 45 1
Санто Михаил 2 1
Дейнеко Виктор 1 1
Елина Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2424 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1570 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 749 1
Казахстан - Республика 5539 1
Европа 21780 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
Швеция - Королевство 3620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1266 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
Украина 7617 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1960 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1481 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1451 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 442 1
Россия - ПФО - Саратовская область 731 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 547 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 613 1
Россия - УФО - Курганская область 500 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 821 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 327 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 199 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 128 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2817 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3562 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4157 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1311 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3130 1
Список системообразующих предприятий РФ 282 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 89 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2482 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1333 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 1
Зоология - наука о животных 2611 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1180 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
ВМРК - Владивостокский Морской Рыбопромышленный колледж 1 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 2 1
НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет 5 1
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 167448.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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