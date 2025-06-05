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«Ростелеком» и Global ERP укрепляют сотрудничество в сфере информационных технологий

«Ростелеком» и компания «Бизнес Технологии», разработчик программного обеспечения Global ERP, будут сотрудничать в области цифровизации корпоративных процессов с применением отечественных ИТ-решений. Соответствующее соглашение подписали заместитель — президента председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и директор по развитию (система Global ERP) Дмитрий Аникин. Об этом CNews сообщили представители компании «Бизнес Технологии».

Стороны планируют совместно разрабатывать методические и технологические подходы к автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, совершенствовать корпоративные информационные системы, а также готовить специалистов для участия в цифровых трансформационных проектах.

В числе приоритетных направлений — разработка решений, адаптированных к масштабу и отраслевой специфике компаний с развитой филиальной структурой и высокой плотностью взаимодействия между направлениями, включая цифровые сервисы, обработку данных, кибербезопасность, управление инвестициями и финансами. Особое внимание планируется уделить вопросам стандартизации процессов, надежности архитектурных моделей и их масштабируемости.

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Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Мы рассматриваем взаимодействие с компанией «Бизнес Технологии» как возможность совместно прорабатывать архитектурные и методологические подходы к управлению крупными организационными системами. Для нас важно не просто использование готовых решений, а формирование гибких и адаптивных моделей, соответствующих масштабу и задачам «Ростелекома». Соглашение — шаг к созданию отраслевых практик, которые будут определять, как выстраиваются цифровые контуры управления в крупнейших компаниях страны».

Дмитрий Аникин, директор по развитию «Бизнес Технологии» (система Global ERP): «Для «Бизнес Технологии» партнерство с «Ростелеком» — это важный шаг в развитии отечественных цифровых решений корпоративного уровня. Совместная работа позволит объединить наши технологические компетенции и опыт «Ростелекома» в отраслевых направлениях, чтобы создать масштабируемые и эффективные ИТ-инструменты, соответствующие задачам цифровой трансформации и импортонезависимости».

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