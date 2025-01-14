Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Аникин Дмитрий



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы 1
23.01.2024 «Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP 1
07.12.2023 Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Аникин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 40
8213 38
R-Vision - Р-Вижн 153 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 29
Сбер - СберБизнес Софт 56 27
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
Diasoft - Диасофт 870 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
Ростелеком 9700 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 16
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 16
Аусферр ИТЦ 28 16
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
SAP SE 5276 12
Северсталь Инфоком 63 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Базальт СПО - BaseALT 655 12
Polymedia - Полимедиа 138 10
ФинГрад - FinGrad 33 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
МегаФон 8804 7
Microsoft Corporation 24624 7
Oracle Corporation 6687 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 7
Picvario - Пикварио 15 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 6
Терн ГК - Tern Group 75 6
Сбер - СберАналитика 30 5
ИАС Диджитал 7 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 28
Кофемания 51 28
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 26
ВТБ - Почта Банк 466 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 24
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 15
Альфа-Банк 1769 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 14
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 12
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 11
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 10
Русагро Группа Компаний 277 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 10
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 8
Абсолют Банк 230 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
ФосАгро 126 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 30
Федеральное казначейство России 1772 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 31
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 30
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 29
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 27
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 27
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 27
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 27
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 26
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 18
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 15
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 13
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 11
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
Новые облачные технологии - МойОфис 778 38
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 38
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 38
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 30
НКТ - Р7-Офис 380 27
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 26
НКТ - Р7-графика 31 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 22
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 20
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 18
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 13
Протек - Здравсити 26 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 9
СалютДевайсы - GigaChat 190 7
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 6
Linux OS 9936 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Microsoft Windows 15656 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
OpenAI ChatGPT 338 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 3
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Google Android 13994 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Atlassian - Confluence 113 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 2
Шадаев Максут 1008 40
Урусов Виктор 127 39
Кирьянова Александра 135 27
Абакумов Евгений 205 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Глухов Иван 27 26
Суровец Дмитрий 76 26
Глазков Александр 137 26
Натрусов Артем 284 25
Аксенов Олег 44 24
Каушанский Александр 33 23
Белан Иван 26 23
Врацкий Андрей 135 22
Желнова Алина 27 22
Воронин Павел 136 21
Денисов Анатолий 35 20
Шаев Виталий 43 20
Козырев Алексей 321 20
Соловьев Виталий 36 19
Чаркин Евгений 296 18
Галкин Николай 104 18
Мельникова Алиса 90 18
Оберемок Надежда 30 17
Пирогова Ирина 28 17
Нестеров Алексей 143 16
Панченко Иван 138 16
Ульянов Николай 112 16
Смирнов Вячеслав 41 15
Желтухин Вадим 31 15
Замаруев Владимир 40 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Давиденко Алексей 15 14
Джабиев Георгий 45 13
Кибалко Кирилл 34 13
Анпилов Антон 17 13
Шмаков Антон 45 12
Россия - РФ - Российская федерация 144195 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Индия - Bharat 5432 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 40
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 27
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 20
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 14
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 12
Экономический эффект 1067 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Мобильные системы 115 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 26
CNews Инновация года - награда 111 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 12
РАН - Российская академия наук 1870 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 38
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 26
CNews AWARDS - награда 519 23
CNews FORUM Кейсы 225 9
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще