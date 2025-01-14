Аникин Дмитрий
Аникин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Шадаев Максут 1008 40
|Урусов Виктор 127 39
|Кирьянова Александра 135 27
|Абакумов Евгений 205 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Глухов Иван 27 26
|Суровец Дмитрий 76 26
|Глазков Александр 137 26
|Натрусов Артем 284 25
|Аксенов Олег 44 24
|Каушанский Александр 33 23
|Белан Иван 26 23
|Врацкий Андрей 135 22
|Желнова Алина 27 22
|Воронин Павел 136 21
|Денисов Анатолий 35 20
|Шаев Виталий 43 20
|Козырев Алексей 321 20
|Соловьев Виталий 36 19
|Чаркин Евгений 296 18
|Галкин Николай 104 18
|Мельникова Алиса 90 18
|Оберемок Надежда 30 17
|Пирогова Ирина 28 17
|Нестеров Алексей 143 16
|Панченко Иван 138 16
|Ульянов Николай 112 16
|Смирнов Вячеслав 41 15
|Желтухин Вадим 31 15
|Замаруев Владимир 40 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Джабиев Георгий 45 13
|Кибалко Кирилл 34 13
|Анпилов Антон 17 13
|Шмаков Антон 45 12
|Мобильные системы 115 1
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