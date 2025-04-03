Компании IBS и «Бизнес Технологии» (Global ERP) стали партнерами

Компания IBS и отечественный разработчик корпоративных систем Global ERP заключили партнерское соглашение. Это сотрудничество направлено на помощь крупному корпоративному бизнесу в осуществлении перехода с зарубежных вендоров (например, SAP) на отечественные решения Global ERP, а также на расширение продуктовой линейки импортонезависимых ERP-систем, предлагаемых IBS. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Система Global ERP — это корпоративная информационная система для управления крупными предприятиями и платформа для цифровизации бизнес-процессов. Система является альтернативой решениям SAP и Oracle EBS. В состав системы Global ERP входят более 20 модулей, которые используются для решения стратегических задач по управлению производством, ремонтами, складами, финансами, документооборотом, персоналом и имуществом. Программные продукты, создаваемые компанией, включены в реестр российского программного обеспечения и соответствуют требованиям импортозамещения.

В рамках нового партнерства IBS как сертифицированный партнер займется внедрением и сопровождением продуктов «Бизнес Технологии» и сможет предложить крупному бизнесу систему Global ERP, разработанную для работы в условиях высокой нагрузки на крупных предприятиях.

Даниил Летин, руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS: «Наше взаимовыгодное сотрудничество поможет российским организациям перейти на современные отечественные решения и повысить эффективность своих бизнес-процессов. Также в рамках партнерства планируется дальнейшее развитие компетенций специалистов IBS по программным продуктам Global ERP, дополнительное обучение и освоение различных инструментов разработки для успешного внедрения и развития системы».

«Партнерство с IBS — важный шаг в развитии экосистемы партнерских отношений Global ERP. Мы высоко ценим богатый опыт IBS в сфере разработки и поддержки ERP-решений и выражаем готовность приступить к совместной реализации масштабных проектов внедрения системы Global ERP, направленных на повышение производительности крупнейших предприятий России. Уверены, что в случае необходимости совместными усилиями мы сможем обеспечить нашим клиентам быструю и эффективную миграцию с зарубежных вендоров», — сказал Дмитрий Аникин, директор по развитию системы Global ERP компании «Бизнес Технологии».