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Протек Здравсити

Протек - Здравсити

 

Юрий Оносовский, Руководитель клиентского сервиса и контакт-центра, Здравсити "Клиентские метрики в оценке эффективности бизнеса" Конференция CNews 03.12.2024 "Современные контакт-центры 2024"


19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
18.11.2024 Технический директор маркетплейса здоровья «Здравсити» выступил на «CNews FORUM: Информационные технологии завтра» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
21.10.2024 «МегаФон»: москвичи раскупают лекарства онлайн 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
27.04.2023 Сеть «Магнит аптека» интегрировалась со «Здравсити» 2
25.08.2020 «Здравсити» интегрировался с сервисом «Яндекс.Здоровье» 1
03.06.2020 «Яндекс» поможет найти и купить лекарства в аптеках 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
10.12.2018 Mail.Ru Group представил мобильное приложение «Все аптеки» 1
10.04.2018 Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Протек и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 153 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 13
8213 13
Diasoft - Диасофт 870 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 12
Аусферр ИТЦ 28 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
Северсталь Инфоком 63 12
Газинформсервис - ГИС 272 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
Ланит Интеграция 190 12
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Hoff Tech - Хофф Тех 39 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
МегаФон 8805 7
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Yandex - Яндекс 7340 4
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Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 13
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FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 13
Кофемания 51 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
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РЖД - Российские железные дороги 1903 12
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ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
ВТБ - Почта Банк 466 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 12
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ФосАгро 126 12
Альфа-Банк 1769 12
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Cotton Club - Коттон Клаб 21 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
Ингосстрах СПАО 421 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Альфа-Капитал УК 102 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
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