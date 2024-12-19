Протек Здравсити
Юрий Оносовский, Руководитель клиентского сервиса и контакт-центра, Здравсити "Клиентские метрики в оценке эффективности бизнеса" Конференция CNews 03.12.2024 "Современные контакт-центры 2024"
Протек и организации, системы, технологии, персоны:
|Пунин Андрей 14 14
|Урусов Виктор 127 13
|Шадаев Максут 1008 13
|Нестеров Алексей 143 13
|Глухов Иван 27 13
|Суровец Дмитрий 76 13
|Пирогова Ирина 28 13
|Смирнов Вячеслав 41 13
|Бахтин Дмитрий 17 13
|Желтухин Вадим 31 13
|Галкин Николай 104 13
|Глазков Александр 137 13
|Аникин Дмитрий 44 13
|Ульянов Николай 112 12
|Краснов Александр 74 12
|Клявин Владимир 47 12
|Махалин Тимур 16 12
|Шаев Виталий 43 12
|Цыганков Дмитрий 24 12
|Аветисян Арутюн 37 12
|Павлов Вадим 21 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Оберемок Надежда 30 12
|Мезенцев Александр 15 12
|Григоренко Вадим 40 12
|Чаркин Евгений 296 12
|Батай Илья 55 12
|Каушанский Александр 33 12
|Замаруев Владимир 40 12
|Карпунин Алексей 49 12
|Соловьев Виталий 36 12
|Челидзе Джимшер 30 12
|Киселев Сергей 59 12
|Абакумов Евгений 205 12
|Денисов Анатолий 35 12
|Лукьянов Олег 14 12
|Ионов Андрей 15 12
|Новиков Денис 19 12
|Желнова Алина 27 12
|Тятенкова Елена 25 12
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|DSM Group - Группа ДСМ 4 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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