Технический директор маркетплейса здоровья «Здравсити» выступил на «CNews FORUM: Информационные технологии завтра»

Современный темп развития онлайн-торговли невозможно выдержать без развития собственных кросс-функциональных команд разработки. В условиях интенсивного роста бизнеса затраты на аутсорс нецелесообразны. Компенсировать стоимость более дорогих штатных специалистов, помимо прочего, может оптимизация бюджета на поддержание ИТ-инфраструктуры. Такое мнение высказал технический директор маркетплейса здоровья «Здравсити» Андрей Пунин, выступая на прошедшем в ноябре «CNews FORUM: Информационные технологии завтра».

– Динамика роста маркетплейса здоровья «Здравсити», почти в два раза опережающая темпы роста фармацевтического e-commerce в целом, стала вызовом для нашей ИТ-инфраструктуры в вопросах отказоустойчивости, надежности и оперативной масштабируемости продукта.

Специфика нашей площадки в том, что, являясь базовой e-com-платформой Группы компаний «Протек», мы интегрированы в ее сегменты – дистрибуцию, медицину и собственно ритейл. Это также предъявляет высокие требования к скорости обработки информации и принятия решений. Достичь ожидаемых целей без комплексного подхода, включающего наличие высококвалифицированной in-house команды, невозможно. Но мы нашли выход без ущерба для бюджета, – рассказал Андрей Пунин.

В «Здравсити» приняли решение перейти на «облачные технологии»: начали использовать готовые управляемые сервисы, реализовали возможность работы сразу в трех дата-центрах, внедрили автомасштабирование ИТ-инфраструктуры. Это позволило обеспечить необходимый уровень отказоустойчивости и масштабируемости в зависимости от нагрузки, обновлять данные на витрине в течение нескольких минут, выпускать релизы с частотой до одного раза в день и пр.

– Благодаря работе с облачными решениями, отказу от аутсорса и расширения штата на поддержание ИТ-инфраструктуры мы смогли оптимизировать наши бюджеты и переориентировать их на развитие собственных кросс-функциональных команд разработки. На текущий день у нас сформированы 4 взаимодополняемые и самоуправляемые команды, что в полной мере закрывает нашу потребность в реализации бизнес-задач.

Однако при работе с облачными решениями надо помнить про риски, связанные, например, с безопасностью хранения данных, сложностью обслуживания, зависимостью от ценовой политики подрядчика и самого вендора. Уповать на «облако» как на панацею не стоит. Для решения всех стоящих перед нами вопросов его оказалось недостаточно.

Поэтому для повышения надежности, масштабируемости и скорости продукта мы начали процесс перехода на микросервисные решения. А для обеспечения безопасности и снижения вероятности роста стоимости обслуживания ПО ведем работу по импортозамещению, в чем нам также всецело содействует собственная команда разработчиков. Мы убедились, что такие нестандартные комбинации в сочетании с классическими продуктовыми и проектными методиками управления дают отличный результат, – заключил технический директор «Здравсити».