«Здравсити» интегрировался с сервисом «Яндекс.Здоровье»

С августа 2020 г. онлайн-сервис заказа лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья «Здравсити» (проект ЦВ «Протек») принимает заказы на доставку лекарственных средств через портал «Яндекс.Здоровье» в формате прямой интеграции.

Найдя интересующую товарную позицию на странице «Яндекс.Здоровье», пользователь может посмотреть цены и выбрать аптеку для доставки на «Яндекс.Картах». Там же можно моментально оформить заказ по номеру мобильного телефона. Переходить на сайт «Здравсити» теперь не требуется.

«Здравсити» стал первым сервисом электронной коммерции фармацевтического дистрибьютора, который начал работать с «Яндекс.Здоровье» в формате прямой интеграции. Ранее эта опция была доступна только аптечным сетям.

«Преимущество «Здравсити» в том, что выбор препаратов в два-три раза больше, чем обычно в наличии в аптеке, особенно в ценовом сегменте выше среднего. Партнерство с «Яндекс.Здоровье» позволяет нам значительно расширить клиентскую базу за счет аудитории, не пользующейся специализированными сервисами или впервые заказывающей лекарства онлайн», – сказал руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов.

Сервис «Здравсити» является партнером «Яндекс.Здоровье» с 2017 г. Пользователям доступен полный ассортимент лекарственных препаратов в 80 регионах России. Доставка осуществляется до ближайшей аптеки.

«Мы рады сотрудничеству с компанией «Протек» и проектом «Здравсити». Сейчас сервис «Яндекс.Здоровье» нацелен на активный рост. Мы стремимся расширять географию, в частности, чтобы онлайн-бронирование стало доступнее и популярнее в регионах.Подключение «Здравсити» помогло запустить сервис почти по всех регионах России, а также увеличить товарный ассортимент по лекарствам на 20%. И что самое важное, наши пользователи теперь получили выбор – как забрать товар: в течение часа из наличия или в течение нескольких суток с доставкой в ближайшую аптеку. И мы видим, что эта опция пользуется спросом», – сказал руководитель продукта «Яндекс.Здоровье» Вячеслав Горлицкий.