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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178304
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Ермаков Николай


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
23.12.2022 «Детский мир» внедрил новую PIM-систему для управления товарным контентом 1
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира» 2

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Ермаков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 14
8563 14
Газинформсервис - ГИС 328 14
Сбер - СберБизнес Софт 66 14
Diasoft - Диасофт 948 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 571 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 14
R-Vision - Р-Вижн 177 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 14
Ланит Интеграция 196 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1336 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 12
Северсталь Инфоком 81 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 6
МегаФон 9406 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 35 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 294 5
Аусферр ИТЦ 29 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 4
Ростелеком 10029 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 271 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 10 1
Сервис Плюс 184 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 39 1
Cloud4Y 296 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 14
Кофемания 60 14
РЖД - Российские железные дороги 1952 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 14
ВТБ - Почта Банк 474 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 14
ФосАгро 133 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 12
Альфа-Банк 1804 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 11
Северсталь ПАО - Severstal 514 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 10
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 210 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7758 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 8
Альфа-Капитал УК 122 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 128 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 274 7
Ингосстрах СПАО 440 7
Сургутнефтегаз - СНГ 274 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2555 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 14
Федеральное казначейство России 1829 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2063 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1871 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 336 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2610 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12501 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6970 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7192 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3104 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8479 14
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Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 908 14
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2271 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4171 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4974 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 297 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32356 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10918 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8993 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 566 5
DevOps - Development и Operations 965 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2563 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1110 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11709 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 157 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 14
Новые облачные технологии - МойОфис 831 14
НКТ - Р7-Офис 426 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 223 14
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 14
Протек - Здравсити 27 12
НКТ - Р7-графика 32 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 772 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
СалютДевайсы - GigaChat 275 4
Apple iPhone 6 4863 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
Солдатенкова Ксения 27 14
Шадаев Максут 1067 14
Урусов Виктор 132 14
Шаев Виталий 45 14
Цыганков Дмитрий 38 14
Суровец Дмитрий 85 14
Абакумов Евгений 207 14
Новиков Денис 23 14
Воронин Павел 153 14
Врацкий Андрей 147 14
Смирнов Вячеслав 42 14
Галкин Николай 112 14
Глазков Александр 145 14
Аникин Дмитрий 49 14
Замаруев Владимир 41 13
Натрусов Артем 296 13
Джабиев Георгий 48 12
Глухов Иван 29 12
Челидзе Джимшер 34 12
Киселев Сергей 65 12
Пирогова Ирина 30 12
Желтухин Вадим 39 12
Сысуев Андрей 14 12
Аксенов Олег 47 12
Кибалко Кирилл 41 12
Цыганков Роман 35 12
Павлов Вадим 21 11
Каушанский Александр 34 11
Лукьянов Олег 17 11
Сабынин Андрей 37 11
Белан Иван 27 11
Желнова Алина 28 10
Мезенцев Александр 16 9
Михалев Евгений 90 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Пунин Андрей 14 9
Евсеев Артем 33 9
Завьялов Максим 19 9
Денисов Анатолий 36 8
Лежнев Федор 43 8
Россия - РФ - Российская федерация 150741 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5085 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 349 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9361 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53151 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6151 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 424 14
Экономический эффект 1134 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4802 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19485 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7502 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4181 5
Энергетика - Energy - Energetically 5304 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1373 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3584 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 14
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 189 12
РАН - Российская академия наук 1946 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 397 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1156 15
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 14
CNews AWARDS - награда 530 13
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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