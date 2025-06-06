Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кофемания
"Уровень цифровой зрелости компании и его влияние на вопросы цифровизации бизнес-процессов. В каких ситуациях цифровую трансформацию предприятия стоит начинать с цифровизации бизнес-процессов даже при низком общем уровне цифровой зрелости?" - Николай Галкин, Директор департамента информационных технологий, Кофемания, данные 2024 года
|06.06.2025
|
Цифровизация помогла «Кофемании» открыть более 40 веранд за полтора месяца
Для ускорения и упрощения процессов открытия летних веранд «Кофемания» заранее оцифровала все процессы, связанные с их обустройством. По итогам оцифровки
|13.11.2024
|
«Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen
Ресторанная сеть «Кофемания» спроектировала бизнес-приложение на базе новой low-code-технологии для построения
|11.09.2024
|
Как «Кофемания» с помощью Okdesk обеспечила непрерывную работу ресторанов и выросла по объему выполняемых сервисных работ в 10 раз
Рестораны «Кофемания» после автоматизации всех процессов с помощью Okdesk выросла в 10 раз — сегодня в нее входит 50+ заведений в Москве и Московской области, но она справляется тем же штатом сервисных сп
|03.06.2024
|
Сотрудники сети «Кофемания» перешли в eXpress
Компания «Кофемания» перевела корпоративную коммуникацию и бизнес-процессы в российский суперапп для би
|31.05.2024
|
Николай Галкин -
Николай Галкин, «Кофемания»: Когда коллеги в стороннем мессенджере обмениваются документами, они их дарят всему миру
оперативно тиражировали его на все подразделения» CNews: Как строилась система коммуникаций в сети «Кофемания» до внедрения сервиса eXpress? Николай Галкин: В компании не было единого корпорати
|27.05.2024
|
Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер
Чем плохи публичные мессенджеры? Сеть московских ресторанов «Кофемания» успешно внедрила корпоративный мессенджер eXpress. Первыми пользователями сервиса
|22.11.2012
|
Сеть ресторанов «Кофемания» обрабатывает документацию с помощью Abbyy FlexiCapture
ввода данных, сообщила о внедрении Abbyy FlexiCapture в ИТ-департаменте московской сети ресторанов «Кофемания». Проект реализован самостоятельно сотрудниками ИТ-департамента «Кофемании», прошед
