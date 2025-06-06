Разделы

Кофемания

Кофемания

 

"Уровень цифровой зрелости компании и его влияние на вопросы цифровизации бизнес-процессов. В каких ситуациях цифровую трансформацию предприятия стоит начинать с цифровизации бизнес-процессов даже при низком общем уровне цифровой зрелости?" - Николай Галкин, Директор департамента информационных технологий, Кофемания, данные 2024 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.06.2025 Цифровизация помогла «Кофемании» открыть более 40 веранд за полтора месяца

Для ускорения и упрощения процессов открытия летних веранд «Кофемания» заранее оцифровала все процессы, связанные с их обустройством. По итогам оцифровки
13.11.2024 «Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen

Ресторанная сеть «Кофемания» спроектировала бизнес-приложение на базе новой low-code-технологии для построения

11.09.2024 Как «Кофемания» с помощью Okdesk обеспечила непрерывную работу ресторанов и выросла по объему выполняемых сервисных работ в 10 раз

Рестораны «Кофемания» после автоматизации всех процессов с помощью Okdesk выросла в 10 раз — сегодня в нее входит 50+ заведений в Москве и Московской области, но она справляется тем же штатом сервисных сп
03.06.2024 Сотрудники сети «Кофемания» перешли в eXpress

Компания «Кофемания» перевела корпоративную коммуникацию и бизнес-процессы в российский суперапп для би
31.05.2024 Николай Галкин -

Николай Галкин, «Кофемания»: Когда коллеги  в стороннем мессенджере обмениваются документами, они их дарят всему миру

оперативно тиражировали его на все подразделения» CNews: Как строилась система коммуникаций в сети «Кофемания» до внедрения сервиса eXpress? Николай Галкин: В компании не было единого корпорати
27.05.2024 Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер

Чем плохи публичные мессенджеры? Сеть московских ресторанов «Кофемания» успешно внедрила корпоративный мессенджер eXpress. Первыми пользователями сервиса

22.11.2012 Сеть ресторанов «Кофемания» обрабатывает документацию с помощью Abbyy FlexiCapture

ввода данных, сообщила о внедрении Abbyy FlexiCapture в ИТ-департаменте московской сети ресторанов «Кофемания». Проект реализован самостоятельно сотрудниками ИТ-департамента «Кофемании», прошед

Публикаций - 71, упоминаний - 87

9067 34
Diasoft - Диасофт 1042 32
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 31
R-Vision - Р-Вижн 219 30
Ростелеком 10376 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14439 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2547 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 16
Сбер - СберБизнес Софт 89 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 92 15
Ростелеком - TData - ТДата 49 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 115 15
CoWork - Коворкинг Платформ 19 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 15
Polymedia - Полимедиа 156 15
Газинформсервис - ГИС 420 15
Северсталь Инфоком 94 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 15
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 15
Аусферр ИТЦ 44 14
Ланит Интеграция 213 14
ФинГрад - FinGrad 48 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 12
AutoFAQ - ДипХакЛаб 40 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 10
Hoff Tech - Хофф Тех 45 9
SAP SE 5448 9
Telegram Group 2610 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 364 8
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 47 8
МегаФон 10008 7
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 7
Терн ГК - Tern Group 78 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 33
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 31
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 30
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 29
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 29
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 23
Cotton Club - Коттон Клаб 28 20
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 222 20
Альфа-Банк 1880 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 547 18
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 53 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 17
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 17
РЖД - Российские железные дороги 2010 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 58 16
ВТБ - Почта Банк 504 15
ФосАгро 153 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 276 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 15
Finn Flare - ФФ Стайл 46 15
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 14
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 14
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 31 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 13
Северсталь ПАО - Severstal 567 13
Восток-Сервис ГК 57 13
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 12
Hansa - Ханса 114 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 25
Федеральное казначейство России 1879 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1906 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3554 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 9
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3486 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 2
Мосгордума - Московская городская Дума 147 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 2
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3135 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
Linux Foundation 189 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18458 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 32
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 854 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 23
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 21
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1630 20
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 18
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 17
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 599 17
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 993 17
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1712 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12028 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 16
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 608 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2759 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  739 15
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 15
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 15
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1011 15
Новые облачные технологии - МойОфис 903 32
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 31
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 417 30
Бизнес Технологии - Global-ERP 86 30
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 109 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 20
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 18
1С:ERP Управление предприятием 727 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 16
НКТ - Р7-Офис 484 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 15
НКТ - Р7-графика 46 15
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 15
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 14
Протек - Здравсити 29 13
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 426 8
БИС - ITQuick - Jumse 51 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 9 4
Linux OS 10974 4
Microsoft Windows 16396 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 3
Okdesk - Облачные Решения 65 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 62 3
OpenAI - ChatGPT 554 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 346 2
Передовые технологии - RuDesktop 32 2
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 2
1С:MES - Кабельный завод 6 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 39 2
Unlimited Production - eXpress.ms 24 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 2
Google Android 14760 2
Галкин Николай 122 58
Шадаев Максут 1158 34
Нестеров Алексей 172 31
Желтухин Вадим 67 30
Суровец Дмитрий 101 30
Урусов Виктор 150 30
Аникин Дмитрий 65 29
Глазков Александр 149 29
Цыганков Дмитрий 38 29
Глухов Иван 29 27
Пирогова Ирина 31 27
Козырев Алексей 326 23
Петухов Антон 62 23
Мельникова Алиса 97 22
Панченко Иван 178 21
Кирьянова Александра 160 21
Челидзе Джимшер 42 20
Михалев Евгений 96 20
Махалин Тимур 26 20
Натрусов Артем 312 18
Ермаков Иван 30 18
Беляев Владислав 98 17
Степанов Павел 35 17
Замаруев Владимир 41 16
Ульянов Николай 162 16
Врацкий Андрей 166 16
Кибалко Кирилл 42 16
Гуденко Илья 27 15
Геллерман Михаил 57 15
Аксенов Олег 61 15
Милованов Андрей 46 15
Давиденко Алексей 16 15
Анпилов Антон 19 15
Белан Иван 41 15
Желнова Алина 42 15
Лукьянов Олег 19 15
Шустрова Наталья 18 15
Филипиди Анна 17 15
Чаркин Евгений 314 15
Малышев Сергей 99 15
Россия - РФ - Российская федерация 157808 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 31
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2976 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 2
Германия - Федеративная Республика 12949 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 828 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 37 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Европа 24659 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3239 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Индия - Bharat 5717 1
Америка - Американский регион 2190 1
Израиль 2785 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Индонезия - Республика 1016 1
Нидерланды 3639 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 654 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1001 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 33
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 441 30
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 27
Экономический эффект 1217 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 18
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1169 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 10
Импортозамещение - параллельный импорт 566 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1759 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 13
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 6
Gartner - Гартнер 3615 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
CNews Инновация года - награда 134 2
Harvey Spencer Associates 16 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
The Network 8 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
РАН - Российская академия наук 2022 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 34
CNews AWARDS - награда 556 29
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 21
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 14
CNews FORUM Кейсы 281 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Docflow 147 2
ИнфоКом 118 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
