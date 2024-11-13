«Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen

Ресторанная сеть «Кофемания» спроектировала бизнес-приложение на базе новой low-code-технологии для построения портальных решений (front-end) Naumen Platform. Приложение используют более 1 тыс. сотрудников в 50 ресторанах, а также ученики школы поваров.

Благодаря проекту компания получила централизованное решение для ведения электронного каталога технологических карт блюд и системы тестирования поваров. При этом сохранена специфика и оригинальность меню каждого заведения. Настроены интеграции с системами, в которых хранится информация о технических процессах приготовления, а также ведется учет связи техкарт, меню ресторанов, обучающих курсов и результатов сдачи тестов. Данные систем автоматически поступают в созданное приложение.

В рамках проекта реализовано два интерфейса приложения: «Карточка блюда» — для работы с технологическими картами в зоне кухни, и «Тестирование» — для обучения поваров и проведения аттестации на базе технологических карт. Данные об изменениях в рецептуре и подаче, а также фотографии блюд автоматически загружаются в цифровой каталог техкарт в обе версии приложения.

В приложении проводится аттестация, упростился анализ результатов тестирования и предоставления необходимых допусков. В результате ускорились процессы подготовки сотрудников, которые проходят обучение в школе поваров «Кофемании». Также появилась возможность оказывать поддержку и быстрее адаптировать новых поваров.

Ресторанная сеть «Кофемания» смогла с минимальными трудозатратами разработать бизнес-приложение, в котором есть всё необходимое для работы и обучения поваров. В дальнейшем компания может самостоятельно поддерживать и развивать платформенное решение на low-code-технологии от Naumen.

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий «Кофемания», сказал: «Сеть „Кофемания“ развивается высокими темпами. Сейчас в нее входит порядка 50 ресторанов, и мы планируем открывать до 10 новых заведений каждый год. Сохранить высокое качество работы кухни и уровень обслуживания в таких условиях сложно без применения цифровых решений. Приложение, созданное на базе нового портального решения Naumen, помогает поварам получать доступ к актуальным техкартам блюд прямо на рабочем месте. Это особенно актуально во время сезонного обновления меню. Также упростились процессы подготовки как во время обучения в школе поваров, так и в рамках адаптации и получения допусков для новых сотрудников кухни».

Алла Кветная, руководитель продукта Naumen Platform, отметила: «Для нас важно не просто создать приложение, а внедрить мощный инструмент, который поддержит динамичное развитие клиента. Портальное решение на базе low-code обеспечило не только управление технологическими процессами, но и эффективную адаптацию под задачи и темпы роста бизнеса. Теперь „Кофемании“ может оперативно поддерживать и развивать свои цифровые ресурсы без значительных затрат».