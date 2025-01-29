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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кветная Алла



29.01.2025 Naumen запускает корпоративный портал 1
13.11.2024 «Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen 1
06.11.2024 Naumen запускает новый портал самообслуживания 1
05.10.2023 Адаптировались к отсутствию иностранного ПО: 70% российских компаний используют low-code разработку 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кветная Алла и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 627 3
Кофемания 51 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1169 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 266 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17080 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 117 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 544 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 344 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 736 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 526 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 3
Галкин Николай 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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