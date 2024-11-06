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Naumen запускает новый портал самообслуживания

Naumen анонсировала запуск нового сервисного портала самообслуживания для оптимизации работы с запросами пользователей. Решение, созданное на основе low-code-технологий Naumen Platform, ориентировано на упрощение процессов поддержки, более быстрый и удобный доступ пользователей к информации.

Сервисный портал Naumen позволяет собирать все запросы и сервисы, в том числе из нескольких ITSM и ESM-систем, в едином интерфейсе, предоставляя централизованный доступ к услугам компании. Интуитивно понятный интерфейс упрощает использование портала, что снижает потребность в обучении и ускоряет процесс внедрения.

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Безопасность

Благодаря возможностям low-code портал предоставляет все инструменты для быстрого подключения сервисных функций, обновления процессов и масштабирования в зависимости от роста бизнеса и новых задач. Это делает решение удобным для компаний среднего и крупного бизнеса, которые нацелены на улучшение обслуживания и повышение эффективности внутренних процессов.

Алла Кветная, руководитель продукта Naumen Platform, сказала: «С запуском нового сервисного портала мы стремимся создать по-настоящему удобный инструмент, который не только упростит взаимодействие с поддержкой, но и позволит клиентам самостоятельно находить нужные решения. За счет low-code-архитектуры портал может адаптироваться под потребности различных компаний и холдингов, обеспечивая гибкость и повышение операционной эффективности в повседневных процессах».

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